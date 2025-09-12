“대마필사의 시대… 가볍고 빠른 개인이 이끈다”
미래학자 송길영 신간 간담회
“무거운 유형자산 성공공식 끝나
AI 탑재한 새로운 경량문명 탄생”
일상을 관찰하며 변화의 흐름을 예견하는 ‘시대 관찰자’ 송길영 작가가 ‘경량 문명’을 들고 나왔다. 송 작가는 11일 서울 광화문 교보빌딩에서 열린 신간 ‘시대예보: 경량문명의 탄생’ 기자간담회에서 “지난 200년간 인류가 쌓아왔던 문명이 힘을 다하고, 새로운 문명이 올라오고 있다는 걸 선포하고 싶다”면서 기존의 문명을 ‘중량문명’으로, 인공지능(AI)을 탑재한 새로운 문명을 ‘경량문명’으로 소개했다.
그는 앞으로 ‘대마불사(大馬不死)’가 아닌 ‘대마필사(大馬必死)’의 시대가 될 것이라고 경고했다. 철강·석유화학·자동차 등 ‘중후장대’ 기업이 수조 원을 투자해 산업단지를 만들고, 많은 인원을 뽑아 생산성을 올리는 것이 그동안의 성공 방정식이었다. 그러나 AI 시대에는 크기만 해서는 결코 성공할 수 없다고 단언했다. 그는 조직이 변신을 시도하지 않는다면 “큰 말은 오히려 죽기 쉬워졌다”고 강조했다.
대신 AI로 무장한 개인이 새로운 시대를 주도할 수 있다고 했다. 큰 기업이 살아남으려면 “조직은 작아져야 하고, AI로 무장한 개인은 커지는 상황이 나올 것”이라고 예측했다.
송 작가는 “AI의 도움을 받아서 개인은 더 풍요로워질 수 있다”고 말했다. 다만 “(AI를 잘 활용하는 등) 경량문명을 주도하는 개인에게는 AI가 따뜻할 수 있지만, 예전 방식을 고수하는 분에게는 경량문명이 굉장히 차갑게 느껴질 수 있다”고 덧붙였다.
무거운 유형자산에서 가벼운 무형자산으로 성공을 이끄는 국내 대표적 분야로 K컬처를 꼽았다. 송 작가는 “K컬처는 이제 시작이다. 한류가 수혜를 얻었지만, 이렇게 글로벌하게 세련되게 열린 건 이번이 처음이다. 피크를 말하기에는 시기상조”라고 말했다. 다만 AI 시대에 예전 방식을 고수한다면 홍콩영화가 그랬던 것처럼 K컬처 역시 금방 식상해질 수 있다고 경고했다. 그는 다양성을 확대하고, 새로운 걸 수용하며, 로컬의 장점을 활용한다면 K컬처 산업이 커질 수 있다고 분석했다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
