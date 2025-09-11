시사 전체기사

나사 “화성에서 잠재적 생명체 흔적 발견”

입력:2025-09-11 18:36
수정:2025-09-11 18:40
공유하기
글자 크기 조정

로버 채취 암석서… 추가 검증해야

미 항공우주국(NASA) 탐사 로버 퍼서비어런스가 지난해 7월 화성에서 채취한 퇴적암 표면. 점박이 무늬가 고대 미생물 활동에 의해 형성됐을 가능성이 있다. NASA 홈페이지 캡처

미국 항공우주국(NASA·나사)은 탐사 로버 퍼서비어런스가 화성에서 잠재적 생명체 흔적을 발견했다고 10일(현지시간) 밝혔다.

퍼서비어런스가 지난해 7월 화성 ‘예제로 크레이터’의 고대 강 계곡 ‘네레트바 밸리스’ 가장자리 지층의 퇴적암에서 채취한 암석 시료에서 이를 발견했다는 것이다.

나사는 연구자들이 이날 네이처에 게재한 논문을 인용해 “시료에서 유기탄소, 황, 산화철, 인 등 미생물 대사에 필요한 성분이 풍부한 것을 확인했다”며 “시료가 고대 미생물 생명체의 증거를 보존하고 있을 수 있다”고 설명했다.

해당 퇴적암은 점토와 실트로 구성돼 있으며 표면의 점박이 무늬에는 남철석, 황화철 등 지구에서 미생물 활동에 의해 생성되는 광물이 포함된 것으로 나타났다. 다만 이런 무늬는 무생물적 과정으로도 생성될 수 있어 추가 검증이 필요하다는 분석이다.

숀 더피 나사 임시국장은 “이번 발견은 화성에서 생명에 가장 근접한 사례이자 화성 연구를 한 단계 도약시킬 획기적인 발견”이라고 평가했다. 다만 시료는 여전히 화성에 보관돼 있어 최종 확인은 지구 회수 후 가능하다. 그러나 회수 계획은 비용과 일정 문제로 2040년대 이후로 미뤄질 가능성이 높다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
399
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간
“사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
‘100일 기자회견’ 여는 이 대통령…美구금사태·檢개혁 입장 주목
19개월 만에 장관 취임한 여가부 “위상·기능 강화”
이재용 회장 장남, 해군 장교로 입대한다
국민일보 신문구독