전기차 시장 ‘준중형’이 달린다… ‘신차효과’로 대중화 기대

국내 전기차 시장의 무게중심이 ‘준중형’으로 이동하고 있다. 몇 년 전까지만 해도 고가·고사양 중심의 프리미엄 전기차가 시장을 주도했다면, 이제는 ‘적당한 가격과 주행거리’를 내세운 준중형급 모델이 대세로 자리 잡는 분위기다. 전기차가 일부 얼리어답터의 영역을 넘어 대중화 단계에 접어드는 신호탄으로도 분석된다.
11일 완성차 업계에 따르면 주요 제조사들이 준중형 전기차를 잇따라 선보이며 ‘신차 효과’를 내고 있다. 길어지고 있는 전기차 캐즘(일시적 수요 감소)을 극복할 핵심 키워드로 ‘가격’이 꼽히고 있는 만큼 가성비를 높이는 데 주력하는 모습이다. 이 같은 흐름은 신차 출시로 확인된다.
기아는 지난 4일 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EV5를 출시했다. 신형 EV5는 EV6이나 EV9 등 상위 모델보다 가격 문턱을 낮춰 최저 사양이 4855만원(개별소비세·친환경차 세제 혜택 적용)부터 시작한다. 정부와 지방자치단체 보조금을 적용하면 4000만원 초반대에 구매할 수 있다. 1회 충전 주행거리도 460㎞로 실사용에 적합한 수준이다. 중국 CATL의 삼원계(NCM) 배터리를 탑재해 단가를 절감하면서도, 400㎞대 중반의 주행거리를 충족했다는 평가다.
르노코리아도 맞불을 놓았다. 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭을 올해 999대 한정 물량으로 지난달 들여 왔다. 가격은 5159만원부터 시작하며 지역별 전기차 보조금을 적용하면 4067만~4716만원 수준이다. 서울 기준 보조금 반영 시 4678만원부터 구매할 수 있다. 국내 이차전지 업체인 LG에너지솔루션의 NCM 배터리를 탑재해 주행거리가 EV5와 같은 최대 460㎞다. 합리적인 가격대에 고사양을 더해 ‘틈새 수요’를 겨냥했다.
KG모빌리티(KGM)는 반전을 노린다. 지난해 코란도 EV가 흥행에 실패하며 쓴맛을 봤지만, 2027년 선보일 KR10(코드명)으로 재도전에 나선다. 중국 BYD(비야디) 배터리를 탑재해 원가를 낮추고, 합리적 가격과 전통 SUV 브랜드의 강점을 내세운다는 전략이다. 코란도 매니아층의 향수를 자극해 이들을 전기차 시장으로 새롭게 유입시키겠다는 구상이다.
현대자동차 아이오닉5는 준중형급에서 ‘검증된 베스트셀러’로 위상을 지키고 있다. 지난 1~8월 누적 판매량 1만41대를 기록하며 올해도 안정적인 상품 경쟁력을 확인했다. 반면 6000만원대부터인 제네시스 GV60은 가성비 부족으로 부진하며 올해 판매량이 500여대에 그쳤다. 폭스바겐(ID.5), 볼보(EX40) 등 수입 브랜드들도 잇달아 준중형 전기 SUV를 투입했다. 다만 가격 경쟁력에서 국산차에 밀려 고전하고 있다.
앞으로 전기차 경쟁의 승부처는 첨단 기술보다 대중적인 가격대를 형성할 수 있는가에 달려 있다는 분석도 나온다. 업계 관계자는 “전기차를 선택하는 기준이 점점 가성비와 적당한 주행거리로 뚜렷해지고 있다”며 “준중형 전기차는 1~2인 가구, 신혼부부 등 실속형 수요층에 매력을 어필하며 전기차 대중화의 교두보가 될 것”이라고 말했다.
