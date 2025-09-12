해수부 장관 “12월까지 부산 이전 완료… 북극항로 TF 직접 총괄”
전재수 장관 기자간담회
전재수(사진) 해양수산부 장관이 11일 “해수부 부산 이전을 12월까지 마무리하고 북극항로 태스크포스(TF)도 직접 총괄하겠다”고 밝혔다.
전 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “연내 부산 이전을 추진하기 위해 다음 달부터 내부 공사에 착수하고, 직원들의 거주 여건 지원 등 대책을 마련한 상황”이라며 이같이 말했다.
해수부의 부산 이전으로 세종시를 행정중심복합도시로 육성한다는 정책이 흔들리는 것 아니냐는 질문에는 “북극항로 시대와 (이에 대한) 전 세계적 각축전을 잘 준비하고 선점하는 특별한 임무를 띠고 (부산에) 내려가는 것”이라며 “예외적 조치로서 이해해 달라”고 말했다. 이어 “장관 취임 이후 북극항로 시대에 대비해 해양수도권 조성에 매진해 왔다”며 “현재 차관을 중심으로 운영했던 북극항로 TF를 직접 총괄하고 관리하는 구조로 바꾸겠다”고 덧붙였다.
전 장관은 해사전문법원과 동남권투자공사 설립 법안이 이번 정기국회에서 통과될 것이라고 강조했다. 그는 “투자공사 설립 및 해사법원 관련 8개 법안과 부산이전특별법을 이번 정기국회에 통과시키는 것으로 국회와 협의했다”며 “금융위원회, 법원행정처 등 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
이번 정부조직 개편안에 해수부의 복수차관제, 조선해양플랜트 기능 이관 등이 담기지 않은 것에 대해선 “이재명정부의 첫 정부조직법 개정안은 철저히 대통령 공약을 담아낸 것”이라고 설명했다. 그러면서 “가장 급한 현안은 부산에 제대로 안착해서 제대로 역할을 하는 것”이라며 “그 과정에서 조직과 예산, 인력, 기능, 역할 등도 강화될 것”이라고 했다.
세종=양민철 기자
