강릉시장 “잘못된 가뭄 정보 바로잡아라” 인터넷 댓글 지시 논란

시민단체 “맘카페 대응” 의혹 제기

시, 사실과 달라… 13일까지 단비 예고

김홍규 강릉시장. 연합뉴스

김홍규 강원도 강릉시장이 가뭄 사태와 관련, 여성 직원들을 시켜 맘카페 등에 시를 옹호하는 글과 댓글을 지시했다는 의혹이 제기됐다.



시민단체 강릉시민행동은 지난 10일 페이스북에 “김 시장은 지난달 29일 여성 공무원 60여명이 참석한 긴급회의에서 ‘가뭄 및 물 부족과 관련해 언론과 인터넷에서 잘못된 정보와 비판적인 내용이 많다. 이는 시민들을 자극하고 분열을 조장하는 것으로 직원들이 적극 대처해야 한다’고 지시했다”는 내용의 글을 게시했다.



또 “직원들이 허위 내용을 바로잡고 사실을 알리고, 인터넷에 글도 올리고, 댓글도 올리라고 시장이 지시했다”고 주장했다.



회의가 끝난 후 시청의 한 과장은 “직원 중 강릉맘까페 가입 직원들이 있으면 정확한 정보가 전달될 수 있도록 허위 사실에 대한 댓글도 함께 부탁드린다”는 메시지를 타 부서 과장에게 전달한 것으로 알려졌다.



당시 제한급수가 시행되면서 가뭄 준비 미흡 등 비난 여론이 높을 때였다. 이후 맘카페에는 시를 옹호하는 듯한 내용의 댓글이 일부 달렸다.



이에 대해 강릉시는 11일 “일부에서 제기한 ‘시장이 직원들에게 댓글 작성을 지시했다’는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “시장은 어떤 경우에도 그런 지시를 한 적이 없으며, 시민들의 자유로운 의견 활동에 개입하거나 특정한 방향으로 유도하지 않았다”고 밝혔다.



극심한 가뭄이 이어지고 있는 강릉에는 12~13일 기다리던 단비가 내릴 전망이다. 강원 동해안 예상 강수량은 이틀간 20∼60㎜다. 북부 동해안의 경우 최대 80㎜ 이상 내릴 것으로 보인다.



강원 영동 누적 강수량은 올해 들어 9일까지 497.4㎜로 예년 같은 기간 강수량(1055.8㎜)의 절반에 미치지 못하고 있다. 강릉시도 올해 강수량(417.2㎜)은 평년 강수량(1064.7㎜)의 절반도 안된다. 최근 3개월만 보면 강릉 강수량(200.7㎜)은 평년(722.4㎜)의 28% 수준이다. 강릉 물 공급 87%를 담당하는 오봉저수지 저수율은 11일 현재 11.8%에 불과하다.



강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr



