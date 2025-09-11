돌연 석방 연기 촉각… 전문인력 철수로 기약없는 배터리공장

美 사정에 지연 구체적 설명없어

공사 중지따른 비용 증가 눈덩이

다른 기업도 출장자제 예의주시

WP “수천개 일자리 사라질 수도”

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. ICE 홈페이지 영상 캡쳐

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션(HL-GA) 배터리 공장 건설 현장에서 체포·구금된 한국인 300여명의 귀국 일정이 늦춰졌다. 당초 현지시간 10일 오후 구금됐던 우리 근로자들을 태우고 조지아주 애틀랜타 국제공항을 출발할 예정이었던 전세기는 돌연 출발이 연기됐다.



근로자들이 귀국한 이후에도 구금 사태 여파는 한동안 지속될 전망이다. 미 이민 당국의 급습 이후 건설 작업이 중단된 배터리 공장은 전문 인력의 대거 철수에 따라 언제 건설 작업이 정상화될지 기약이 없는 상태다. 공사 지연에 따른 부대비용 증가 등 피해가 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 우려도 커지고 있다.



외교부는 10일 “조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미국 측 사정으로 어렵게 됐다”며 “가급적 조속한 출발을 위해 미국 측과 협의를 유지하고 있다”고 밝혔다. 귀국 준비는 마쳤지만 양측의 최종 협의 과정에서 조율이 완전히 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다. 다만 출발 지연에 대한 구체적인 설명은 없었다.



단속 대상이 된 HL-GA 공장은 건설 막바지 배터리 설비 설치에 투입됐던 전문 기술자들이 한꺼번에 철수하면서 공사 완료까지는 최소 수개월이 걸릴 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 전자여행허가제(ESTA)로 출국한 다른 직원들에게는 귀국령을, 단기 상용비자(B-1)를 발급받아 나간 직원들에 대해선 숙소 대기령을 내린 상태다. 수갑까지 채워져 구금되는 일을 겪은 직원들을 다시 출장 보내기도 어렵고 대체 직원들을 파견하기에는 비자 불확실성이 너무 큰 상황이다. 미국에 진출한 대다수 한국 기업들도 ‘비자 리스크’가 완전히 해소되기 전까지 현지 출장을 가급적 제한한다는 방침이다.



미국 내 다른 지역의 생산시설 신·증설도 차질을 빚고 있다. 주재원 취업 비자(L-1)를 통해 출장 중인 직원과 현지 인력이 작업을 이어가고는 있지만 실질적인 진척은 없는 상태라고 한다. 업계 관계자는 “배터리 같은 첨단 산업은 공장을 지을 때 한국 협력업체가 들어가 장비를 세팅해야 한다”며 “한국인 관리자 없이 미국 현지 인력만으로 작업하는 건 불가능하다”고 토로했다.



당국 간 비자 문제가 풀리지 않는 한 언제든 같은 사태가 벌어질 수 있어 기업들은 상황을 예의주시하고 있다. SK온은 조지아주 테네시주 등의 공장 건설을 마무리했지만 장비를 다룰 기술 인력의 미국 입국 차질 등으로 실제 가동 일정은 지연될 가능성이 있다. 내년 가동을 목표로 텍사스주 테일러시에 최첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 건설 중인 삼성전자는 1998년 가동을 시작한 인근의 오스틴 공장 인력을 활용하는 등 탄력적으로 대응하고 있다.



미 당국의 강력한 이민 단속이 오히려 ‘제조업 부활 정책’의 발목을 잡을 수 있다는 분석도 현지에서 제기되고 있다. 워싱턴포스트는 “트럼프 대통령이 조지아주 노동자 보호를 이유로 한국인 300명을 체포했지만, 이로 인해 수천 개의 제조업 일자리가 사라질 수 있다는 우려가 커지고 있다”고 보도했다.



정부는 비자 문제 개선을 위해 미 정부와 다각도로 협상하고 있다. 다만 한국 정부가 10년 넘게 요구한 전문직 취업비자(E-4)는 미 의회 문턱을 넘지 못하고 있고, 미국 내 반이민 정서와 현지 인력 채용 요구가 큰 상황이라 당장의 합의는 쉽지 않을 것으로 보인다.



권지혜 이종선 박준상 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션(HL-GA) 배터리 공장 건설 현장에서 체포·구금된 한국인 300여명의 귀국 일정이 늦춰졌다. 당초 현지시간 10일 오후 구금됐던 우리 근로자들을 태우고 조지아주 애틀랜타 국제공항을 출발할 예정이었던 전세기는 돌연 출발이 연기됐다.근로자들이 귀국한 이후에도 구금 사태 여파는 한동안 지속될 전망이다. 미 이민 당국의 급습 이후 건설 작업이 중단된 배터리 공장은 전문 인력의 대거 철수에 따라 언제 건설 작업이 정상화될지 기약이 없는 상태다. 공사 지연에 따른 부대비용 증가 등 피해가 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 우려도 커지고 있다.외교부는 10일 “조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미국 측 사정으로 어렵게 됐다”며 “가급적 조속한 출발을 위해 미국 측과 협의를 유지하고 있다”고 밝혔다. 귀국 준비는 마쳤지만 양측의 최종 협의 과정에서 조율이 완전히 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다. 다만 출발 지연에 대한 구체적인 설명은 없었다.단속 대상이 된 HL-GA 공장은 건설 막바지 배터리 설비 설치에 투입됐던 전문 기술자들이 한꺼번에 철수하면서 공사 완료까지는 최소 수개월이 걸릴 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 전자여행허가제(ESTA)로 출국한 다른 직원들에게는 귀국령을, 단기 상용비자(B-1)를 발급받아 나간 직원들에 대해선 숙소 대기령을 내린 상태다. 수갑까지 채워져 구금되는 일을 겪은 직원들을 다시 출장 보내기도 어렵고 대체 직원들을 파견하기에는 비자 불확실성이 너무 큰 상황이다. 미국에 진출한 대다수 한국 기업들도 ‘비자 리스크’가 완전히 해소되기 전까지 현지 출장을 가급적 제한한다는 방침이다.미국 내 다른 지역의 생산시설 신·증설도 차질을 빚고 있다. 주재원 취업 비자(L-1)를 통해 출장 중인 직원과 현지 인력이 작업을 이어가고는 있지만 실질적인 진척은 없는 상태라고 한다. 업계 관계자는 “배터리 같은 첨단 산업은 공장을 지을 때 한국 협력업체가 들어가 장비를 세팅해야 한다”며 “한국인 관리자 없이 미국 현지 인력만으로 작업하는 건 불가능하다”고 토로했다.당국 간 비자 문제가 풀리지 않는 한 언제든 같은 사태가 벌어질 수 있어 기업들은 상황을 예의주시하고 있다. SK온은 조지아주 테네시주 등의 공장 건설을 마무리했지만 장비를 다룰 기술 인력의 미국 입국 차질 등으로 실제 가동 일정은 지연될 가능성이 있다. 내년 가동을 목표로 텍사스주 테일러시에 최첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 건설 중인 삼성전자는 1998년 가동을 시작한 인근의 오스틴 공장 인력을 활용하는 등 탄력적으로 대응하고 있다.미 당국의 강력한 이민 단속이 오히려 ‘제조업 부활 정책’의 발목을 잡을 수 있다는 분석도 현지에서 제기되고 있다. 워싱턴포스트는 “트럼프 대통령이 조지아주 노동자 보호를 이유로 한국인 300명을 체포했지만, 이로 인해 수천 개의 제조업 일자리가 사라질 수 있다는 우려가 커지고 있다”고 보도했다.정부는 비자 문제 개선을 위해 미 정부와 다각도로 협상하고 있다. 다만 한국 정부가 10년 넘게 요구한 전문직 취업비자(E-4)는 미 의회 문턱을 넘지 못하고 있고, 미국 내 반이민 정서와 현지 인력 채용 요구가 큰 상황이라 당장의 합의는 쉽지 않을 것으로 보인다.권지혜 이종선 박준상 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지