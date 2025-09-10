다시 신뢰하는 증시 부양책… 외인·기관 2兆 ‘코스피 쇼핑’

양도세 기준 강화 철회에 투심 회복

국민성장펀드 규모 증액도 한몫

자사주 소각 등 ‘3차 상법’도 주목

정은보(오른쪽 두 번째) 한국거래소 이사장과 관계자들이 10일 부산 남구 한국거래소에서 코스피 최고치 경신 축하 세리머니를 하고 있다. 정 이사장은 “코스피 사상 최고치 경신에는 ‘코리아 디스카운트 극복’이라는 상징적 의미가 담겨 있다”고 평가했다. 연합뉴스

정부의 증시 부양책에 대한 신뢰도 회복을 계기로 코스피가 전인미답의 고지에 올랐다. 10일 하루 동안 2조원 넘는 외국인과 기관의 자금이 유입됐다. 올해 상반기 주요국 중 상승률 1위를 기록한 코스피는 세법 개정안에 대주주 양도소득세 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용이 담긴 이후 박스권에 갇혔다. 하지만 정부가 양도세 기준 강화를 철회하는 쪽으로 가닥을 잡으면서 투자심리가 회복되는 모습이다.



증시 투자자는 수급으로 정부 움직임에 화답했다. 이날 외국인은 하루에만 약 1조3800억원의 코스피 주식을 사들였다. 올해 들어 가장 큰 매수 규모다. 외국인이 코스피 주식을 하루에 1조원 넘게 사들인 것은 이재명정부 취임 뒤인 지난 6월 4일(1조500억원) 이후 처음이다.





이경민 대신증권 연구원은 “시장의 목소리가 정책에 반영될 수 있다는 기대감이 투자심리 개선으로 이어지는 모습”이라고 평가했다. 시장은 11일로 예정된 이재명정부 출범 100일 기자회견에서 양도소득세 부과 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지하는 내용을 이 대통령이 직접 밝힐 것으로 전망한다. 대주주 기준 유지로 수혜가 예상되는 키움증권(7.99%)과 한국금융지주(6.15%) 등 증권업종도 큰 폭으로 올랐다.



이날 깜짝 발표된 국민성장펀드 규모 증액도 투자심리 개선에 도움이 됐다는 분석이다. 이는 정부와 민간이 함께 조성해 인공지능(AI)과 반도체, 바이오 등 10대 전략 사업에 투자하는 펀드다. 당초 100조원 규모로 계획됐으나 50조원 늘려 150조원 규모로 확대됐다. 모험자본에 돈이 집중된다는 신호를 줘 투자금 유입을 가속화한 것으로 보인다.



자사주 소각 의무화를 핵심으로 하는 3차 상법 개정안에 대한 기대도 커지고 있다. 관건은 시행 속도와 강도다. 현재 여러 안이 국회에 계류 중인데, 시장은 1년 안에 의무 소각토록 하는 안을 기대하고 있다. 더불어민주당 코스피5000특위위원장인 오기형 의원은 “시장에서 이재명정부의 자본시장 활성화 정책이 일회적인 게 아니라 지속 추진될 것이라는 신뢰가 쌓이고 있다”며 “민주당은 정기국회 기간 자사주를 포함해 일관된 제도 개선을 추진하겠다”고 말했다. 서유석 금융투자협회장은 “특히 부동산 중심 투자 패턴에서 자본시장으로의 전환이 본격화되고 있음을 의미한다”고 설명했다.



전문가들은 코스피가 추가 상승 여력이 있다고 전망한다. 한지영 키움증권 연구원은 “9월 연방공개시장위원회(FOMC) 전후로 주가가 흔들릴 수 있지만 연말 3550선까지 갈 수 있다고 본다”고 말했다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “일본 닛케이225평균주가와 뉴욕증시 3대 지수가 사상 최고치를 경신했는데 한국도 이러한 글로벌 유동성 흐름에 동참하게 됐다”며 “지배구조 개선이 가시화되면 추가 상승도 가능하다”고 말했다.



이광수 장은현 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부의 증시 부양책에 대한 신뢰도 회복을 계기로 코스피가 전인미답의 고지에 올랐다. 10일 하루 동안 2조원 넘는 외국인과 기관의 자금이 유입됐다. 올해 상반기 주요국 중 상승률 1위를 기록한 코스피는 세법 개정안에 대주주 양도소득세 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용이 담긴 이후 박스권에 갇혔다. 하지만 정부가 양도세 기준 강화를 철회하는 쪽으로 가닥을 잡으면서 투자심리가 회복되는 모습이다.증시 투자자는 수급으로 정부 움직임에 화답했다. 이날 외국인은 하루에만 약 1조3800억원의 코스피 주식을 사들였다. 올해 들어 가장 큰 매수 규모다. 외국인이 코스피 주식을 하루에 1조원 넘게 사들인 것은 이재명정부 취임 뒤인 지난 6월 4일(1조500억원) 이후 처음이다.이경민 대신증권 연구원은 “시장의 목소리가 정책에 반영될 수 있다는 기대감이 투자심리 개선으로 이어지는 모습”이라고 평가했다. 시장은 11일로 예정된 이재명정부 출범 100일 기자회견에서 양도소득세 부과 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지하는 내용을 이 대통령이 직접 밝힐 것으로 전망한다. 대주주 기준 유지로 수혜가 예상되는 키움증권(7.99%)과 한국금융지주(6.15%) 등 증권업종도 큰 폭으로 올랐다.이날 깜짝 발표된 국민성장펀드 규모 증액도 투자심리 개선에 도움이 됐다는 분석이다. 이는 정부와 민간이 함께 조성해 인공지능(AI)과 반도체, 바이오 등 10대 전략 사업에 투자하는 펀드다. 당초 100조원 규모로 계획됐으나 50조원 늘려 150조원 규모로 확대됐다. 모험자본에 돈이 집중된다는 신호를 줘 투자금 유입을 가속화한 것으로 보인다.자사주 소각 의무화를 핵심으로 하는 3차 상법 개정안에 대한 기대도 커지고 있다. 관건은 시행 속도와 강도다. 현재 여러 안이 국회에 계류 중인데, 시장은 1년 안에 의무 소각토록 하는 안을 기대하고 있다. 더불어민주당 코스피5000특위위원장인 오기형 의원은 “시장에서 이재명정부의 자본시장 활성화 정책이 일회적인 게 아니라 지속 추진될 것이라는 신뢰가 쌓이고 있다”며 “민주당은 정기국회 기간 자사주를 포함해 일관된 제도 개선을 추진하겠다”고 말했다. 서유석 금융투자협회장은 “특히 부동산 중심 투자 패턴에서 자본시장으로의 전환이 본격화되고 있음을 의미한다”고 설명했다.전문가들은 코스피가 추가 상승 여력이 있다고 전망한다. 한지영 키움증권 연구원은 “9월 연방공개시장위원회(FOMC) 전후로 주가가 흔들릴 수 있지만 연말 3550선까지 갈 수 있다고 본다”고 말했다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “일본 닛케이225평균주가와 뉴욕증시 3대 지수가 사상 최고치를 경신했는데 한국도 이러한 글로벌 유동성 흐름에 동참하게 됐다”며 “지배구조 개선이 가시화되면 추가 상승도 가능하다”고 말했다.이광수 장은현 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지