‘84㎡ 분양가 이제 부담되네…’ 국민평형, 59㎡로 이동
4년째 1순위 청약경쟁률 앞질러
1·2인 가구 증가… 공급 감소 한몫
아파트 ‘국민평형’ 기준이 84㎡에서 59㎡로 바뀌고 있다. 민간 아파트 분양시장에서 전용 면적 59㎡의 청약 경쟁률은 4년째 84㎡를 앞지르고 있다. 분양가가 치솟고 있는 데다 1·2인 가구가 늘면서 소형평수 인기가 높아진 것으로 분석된다. 이같은 추세는 6·27 대출 규제까지 더해지며 당분간 계속될 것으로 보인다.
10일 분양평가 전문회사 리얼하우스에 따르면, 올해(8월 25일 모집공고 기준) 전국 민간 아파트 분양에서 전용 59㎡의 1순위 평균 경쟁률은 19.2대 1이었다. 84㎡의 경쟁률(5.5대 1)을 3배 웃도는 수치다. 같은 기간 수도권에서는 59㎡의 1순위 평균 경쟁률이 84㎡보다 6배가량 높았다.
이런 현상은 2022년부터 나타나기 시작했다. 그해 59㎡(9.0대 1)의 전국 1순위 평균 경쟁률이 84㎡(5.9대 1)를 처음 앞지른 후 해마다 격차가 커졌다. 면적별 경쟁률 격차는 올해 전국과 수도권 기준 각각 3.5배, 5.9배까지 벌어졌다.
부동산 시장에서는 오랫동안 84㎡가 국민평형으로 불렸다. 4인 가구 기준으로 가장 인기 있는 면적이었기 때문이다. 하지만 코로나19 팬데믹 기간 부동산 시장이 요동치며 평당 분양가가 급등했고, 서울의 경우 상승세가 이어졌다.
리얼하우스의 청약홈 분석 결과를 보면 지난달 서울 아파트의 ㎡당 분양가는 2007만원에 이르렀다. 사상 최고치다. 84㎡ 아파트 평균 분양가는 16억9934만원에 이른다. 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 등 인기 지역의 경우 국민평형 아파트가 20억원대를 훌쩍 넘기며 ‘국민’이라는 수식어가 무색해졌다.
인구 구조의 변화도 국민평형 변화의 주요 요인으로 꼽힌다. 2010년 정점을 찍은 뒤 서울 인구수는 꾸준히 감소하고 있지만, 4인 가구 중심에서 1·2인 가구 중심으로 바뀌며 소형 평수에 대한 수요가 늘었다.
공급 감소도 영향을 주고 있다. 소형평형의 인기는 높아지지만 59㎡의 공급은 줄었다. 수도권의 59㎡ 공급량은 2020년 7월까지 8934가구였지만, 지난 7월에는 3319가구로 약 40% 줄었다.
6·27 대출 규제 이후 59㎡로 수요가 몰리는 현상이 강화하고 있다. 건설사들이 59㎡에도 드레스룸이나 팬트리 등 특화 공간을 적용하며 상품성을 높인 것도 영향을 미친 것으로 분석된다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “가구 분화와 분양가 상승으로 점차 ‘소소익선’이 대세로 자리 잡았다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
