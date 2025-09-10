“영호남 화합은 시대적 소명” “지방이 살아야 국가가 살아”
[2025 동서미래포럼]
김영록 지사·김학홍 부지사
상생 발전 위한 협력 약속
‘동서연대, 지방소멸 넘어 지속가능한 성장으로’를 주제로 10일 열린 2025 동서미래포럼에서 김영록 전남지사와 김학홍 경북도 행정부지사는 영호남의 화합을 통해 지역 상생발전을 이루겠다며 협력을 약속했다.
김 지사는 인사말을 통해 “영호남 화합은 시대적 소명이자 국가적 과제로, 동서미래포럼을 통해 양 지역의 문제와 현안들을 토론하고 논의해왔다”며 “인구감소지원 특별법에 의거해 지방소멸대응기금으로 지역 현안사업에 투자하고 있지만, 여전히 지자체는 예산이 부족하다”고 어려움을 토로했다. 이어 “지방소멸대응기금 규모를 늘리든지, 지방에서 자율적으로 예산을 편성할 수 있는 실질적인 대안들이 필요한 때”라며 “또 최근 경북과 전남은 트럼프 50% 철강관세 위기에 맞서 기술 개발 등 공동의 목표로 경쟁력을 높여 양 지역이 상생하는 길을 모색해 위기를 극복해 나가겠다”고 강조했다.
김 부지사도 “전남과 경북은 지역균형 성장 시대를 열어갈 동서의 축으로 협력해야 된다”면서 “동서미래포럼이 수도권으로 모든 자원이 집중되고 있는 현재 상황에서의 여러 부작용을 극복하고 지역균형 발전을 모색할 수 있는 소중한 디딤돌이 되는 자리가 되길 바란다”고 말했다. 또한 김 부지사는 “지방이 살아야 국가가 산다. 인구와 산업, 일자리가 수도권에 쏠리는 흐름을 반드시 바꿔야 한다”며 “지역 주도의 혁신 정책과 중앙정부의 적극적인 뒷받침이 함께할 때만이 지방소멸 위기를 넘어설 수 있다”고 목소리를 높였다.
신종수 국민일보 편집인 역시 지역 간 격차 해소와 협력을 통한 균형발전의 필요성을 설명하며, 이번 포럼의 중요성을 다시 한번 강조했다. 신 편집인은 개회사에서 “동서미래포럼은 올해로 3번째로 동서화합과 지역발전을 위해 만들어져 지방소멸을 넘어 지속가능한 성장이 핵심 목표”라며 “지역 간 갈등이 아닌 상생과 화합의 의지를 다지는 작은 시도에 의미가 있다. 지방소멸을 막기 위해 지역간 벽을 허물고 힘을 합친다는 데 상징적 의미가 있다. 이번 포럼이 대한민국 미래의 작은 불씨가 되기를 소망한다”고 말했다.
무안=이은창 최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사