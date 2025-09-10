시사 전체기사

“영호남 화합은 시대적 소명” “지방이 살아야 국가가 살아”

입력:2025-09-10 18:59
공유하기
글자 크기 조정

[2025 동서미래포럼]

김영록 지사·김학홍 부지사
상생 발전 위한 협력 약속

김영록(왼쪽 사진) 전남지사와 김학홍 경북도 행정부지사가 10일 전남 무안군 목포대학교 남악캠퍼스에서 열린 2025 동서미래포럼에서 축사를 하고 있다. 무안=윤웅 기자

‘동서연대, 지방소멸 넘어 지속가능한 성장으로’를 주제로 10일 열린 2025 동서미래포럼에서 김영록 전남지사와 김학홍 경북도 행정부지사는 영호남의 화합을 통해 지역 상생발전을 이루겠다며 협력을 약속했다.

김 지사는 인사말을 통해 “영호남 화합은 시대적 소명이자 국가적 과제로, 동서미래포럼을 통해 양 지역의 문제와 현안들을 토론하고 논의해왔다”며 “인구감소지원 특별법에 의거해 지방소멸대응기금으로 지역 현안사업에 투자하고 있지만, 여전히 지자체는 예산이 부족하다”고 어려움을 토로했다. 이어 “지방소멸대응기금 규모를 늘리든지, 지방에서 자율적으로 예산을 편성할 수 있는 실질적인 대안들이 필요한 때”라며 “또 최근 경북과 전남은 트럼프 50% 철강관세 위기에 맞서 기술 개발 등 공동의 목표로 경쟁력을 높여 양 지역이 상생하는 길을 모색해 위기를 극복해 나가겠다”고 강조했다.

김 부지사도 “전남과 경북은 지역균형 성장 시대를 열어갈 동서의 축으로 협력해야 된다”면서 “동서미래포럼이 수도권으로 모든 자원이 집중되고 있는 현재 상황에서의 여러 부작용을 극복하고 지역균형 발전을 모색할 수 있는 소중한 디딤돌이 되는 자리가 되길 바란다”고 말했다. 또한 김 부지사는 “지방이 살아야 국가가 산다. 인구와 산업, 일자리가 수도권에 쏠리는 흐름을 반드시 바꿔야 한다”며 “지역 주도의 혁신 정책과 중앙정부의 적극적인 뒷받침이 함께할 때만이 지방소멸 위기를 넘어설 수 있다”고 목소리를 높였다.

신종수 국민일보 편집인 역시 지역 간 격차 해소와 협력을 통한 균형발전의 필요성을 설명하며, 이번 포럼의 중요성을 다시 한번 강조했다. 신 편집인은 개회사에서 “동서미래포럼은 올해로 3번째로 동서화합과 지역발전을 위해 만들어져 지방소멸을 넘어 지속가능한 성장이 핵심 목표”라며 “지역 간 갈등이 아닌 상생과 화합의 의지를 다지는 작은 시도에 의미가 있다. 지방소멸을 막기 위해 지역간 벽을 허물고 힘을 합친다는 데 상징적 의미가 있다. 이번 포럼이 대한민국 미래의 작은 불씨가 되기를 소망한다”고 말했다.

무안=이은창 최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] ‘유령 기지국’ 해킹 알고도 “이상 없다”… KT, 국회 허위보고
‘고무보트’ 밀입국 중국인 추가 검거…4명 추적 중
“강아지 잘 있나” 尹, 구치소 밀반입 휴대폰으로 반려견 사진 봐
[속보] 코스피, 장초반 직전 연고점 뚫고 3300대 진입
[단독] ‘양평고속도로 특혜 의혹’ 국토부 서기관 대기발령
30대 ‘쉬었음’ 인구 32만8000명…8월 기준 역대 최고
대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀
‘국민평형’ 자리 내줘야할 판…84㎡ 청약 경쟁률 4년째 누른 59㎡
국민일보 신문구독