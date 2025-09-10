“남부권 초광역경제공동체, 국가균형발전의 새로운 돌파구”

[2025 동서미래포럼]

국민일보 주최… 전남도·경북도 후원



지역주의 넘어 공동 발전전략 필요

거래 활성화 위해 감세 등 제안도

전남도와 경북도, 국민일보가 지방소멸 위기 극복 방안을 마련하기 위해 10일 전남 무안군 목포대학교 남악캠퍼스에서 개최한 2025 동서미래포럼에서 내빈들이 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 장종원 경북지역산업진흥원장, 정기영 세한대 교수, 김학홍 경북도 행정부지사, 김영록 전남지사, 신종수 국민일보 편집인, 최우람 전남연구원 연구위원, 김규호 전 경주대 교수. 무안=윤웅 기자

전남도와 경북도, 국민일보가 지방소멸 위기 극복 방안을 마련하기 위해 10일 전남 무안군 목포대학교 남악캠퍼스에서 개최한 2025 동서미래포럼에서 관련 전문가들은 이른바 남부권 초광역경제공동체가 국가균형발전의 새로운 돌파구가 될 것이라고 강조했다.



국민일보가 주최하고 전남도와 경북도가 후원한 이번 포럼에는 김규호 전 경주대 교수와 최우람 전남연구원 연구위원, 정기영 세한대 교수, 장종원 경북지역산업진흥원장 등이 참석해 ‘동서연대, 지방소멸 넘어 지속가능한 성장으로’를 주제로 영호남 동서화합과 국가균형발전을 위한 다양한 의견을 제시했다.



이날 주제발표에 나선 최우람 전남연구원 연구위원은 ‘남부권 초광역경제공동체 구상’ 필요성을 제기하며 “수도권 집중과 지방 위기를 극복하기 위해 영호남이 함께하는 초광역 협력 전략이 필요하다”고 강조했다.



그는 “남부권 초광역경제공동체는 단순한 지역협력이 아니라, 대한민국의 새로운 성장축을 여는 ‘슈퍼메가리전’ 전략이다”며 “영호남이 힘을 합쳐 순환경제 공동체를 구축할 때, 수도권 일극 체제를 넘어 국가 경쟁력을 높이고 지방소멸 위기를 극복할 수 있다”고 밝혔다.



최 연구위원은 초광역경제공동체 구상으로 전남 해상풍력, 광양 수소·이차전지, 울산 수소 모빌리티 등을 연계한 에너지벨트와 함께 바이오·모빌리티·문화관광 등 4대 벨트를 제시했다.



이어진 토론에서는 영호남의 정치적 성향 차이 극복을 통한 전남과 경북의 공동 발전전략이 필요하다는 제안이 잇따라 나왔다.



정 교수는 “경북과 전남이 역사적으로 낙동강·영산강 문화권, 영호남 선비문화권, 제철 산업의 양대 축을 공유하고 있음에도 불구하고 정치적 성향 차이와 국토의 동서 구분 탓에 공동 과제를 해결하지 못 해왔다”고 지적했다. 이어 “두 지역이 모두 지역소멸 위기에 직면한 대표적 광역지자체”라며 “도청 이전 경험, 군 공항 이전 및 지역 공항 활성화, 공공기관 2차 이전, 청년정책 등이 당면 과제”라고 강조했다. 특히 정 교수는 “공공기관 2차 이전은 청년 문제, 지역 소멸 문제, 인구 문제까지 해결할 수 있는 근본적 해법”이라며 “공공기관 이전을 통한 인구 유입·산업 생태계 형성이 선순환 구조를 만들 것”이라고 설명했다.



지방 청년 인구 감소 문제에 대해 정 교수는 “전남과 경북이 이미 출산·진학 단계부터 청년 모집단이 붕괴된 상태”라며 “단순한 청년 공간·사업 지원 정책은 무의미하다. 청년 유입·정착을 위해서는 산업과 공공기관 이전을 통한 생태계 복원이 핵심”이라고 밝혔다.



김 전 교수는 “정치적 이해관계에 얽힌 배타적 지역주의를 넘어, 문화적 공감대를 바탕으로 지역 간 화합이 필요하다”고 지적했다. 또한 “지금까지의 인구이동은 생존을 위한 ‘살기 위한 이동’이었다면, 앞으로는 살기 좋은 지방을 만들어 사람을 끌어들이는 정책이 필요하다”면서 “일자리를 찾아 사람들이 이동하는 구조에서 벗어나, 오히려 ‘사람이 있는 곳에 일자리를 만드는 방식(job to the people)’으로 정책 방향을 전환해야 한다”고 강조했다.



김 전 교수는 “경북권과 전남권 대학이 연계한다면 정주형 미래 인재 양성과 지역 신산업 육성 분야에서 가장 큰 시너지를 낼 수 있다”며 “지방대학이 단순한 교육기관을 넘어 지역발전의 중심 기관이 돼야 한다. 지역 대학이 인재를 배출하고, 이들이 지역 신산업을 키우며 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 제안했다. 이어 “초광역권 내 공간 통합 전략이 우선돼야 한다”며 “특히 ‘대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법’에 근거한 교통·생활권 통합을 통해 수도권과 맞설 수 있는 규모의 경제를 만들어야 한다”고 설명했다.



김 전 교수는 또 “지방분권 강화를 위한 세제 개편(국세와 지방세 재조정), 중앙·지방 행정체계의 간소화, 달빛내륙철도 건설 등이 동서 연대를 위한 핵심 과제”라며 “지방이 스스로 발전할 수 있는 자치·재정권 확보가 연대의 출발점”이라고 말했다.



장 원장 역시 “경북과 전남의 관계를 단순한 ‘남부권’보다는 ‘영호남’이라는 역사적·정치적 맥락에서 이해해야 한다”며 “양 지역의 갈등을 해소하고 협력을 강화하기 위해서는 달빛고속철도와 동서내륙벨트사업 등 교통 인프라 확충이 선행돼야 하며, 영호남 간 거래 활성화를 위한 세금 감면 제도 등 파격적 방안이 필요하다”고 제안했다. 또 “전남 신안군에 세계 최대 규모로 조성중인 해상풍력 단지와 경북의 실증 테스트베드가 연계된다면 동서 연대형 에너지산업 모델이 가능하다”며 “주민 수용성 확보를 위한 도민 상생형 에너지산업이 중요하다”고 말했다.



장 원장은 경북이 추진 중인 ‘K-U시티 7대 프로젝트’를 소개하며 “이 프로젝트는 1시·군-1대학-1특성화모델을 통해 교육과 취업, 주거, 결혼, 출산, 보육, 돌봄을 패키지로 지원하는 청년 정주 전략”이라고 밝혔다. 아울러 “이 프로젝트는 지방소멸대응기금과 일반회계로 운영되며, 경북뿐만 아니라 전국의 소멸위기 시·군에도 확대 도입이 필요하다”면서 “또한 전남의 장흥·영광·영암군의 결혼지원금, 고흥·광양·영광·진도군의 출산지원금, 청년 정주를 위해 교육·취업·주거 지원이 결합돼야 완성형 모델이 될 것”이라고 덧붙였다.



전남도와 경북도는 이번 동서미래포럼을 통해 균형발전과 연계 협력의 중요성을 재확인하며, 향후 구체적인 협력 방안 마련을 위한 심도 있는 논의를 이어가기로 약속했다.



무안=김영균 김재산 이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



