역대 가장 얇은 아이폰, AI 진화는 없었다
애플 아이폰17 시리즈 공개
AI 기능 언급은 거의 안 해
역대 가장 얇은 두께의 아이폰이 ‘아이폰 에어’란 이름으로 등장했다. 아이폰17 시리즈는 프로·프로맥스의 상단 카메라 디자인이 크게 바뀌었다. 제품 외형의 변화는 컸지만 인공지능(AI) 기능인 ‘애플 인텔리전스’의 진화는 없었다.
애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크에서 아이폰17 시리즈를 공개했다. 이번 시리즈에서 가장 주목받은 모델은 아이폰 에어였다. 아이폰 에어는 두께 5.64㎜, 무게 165g으로 역대 아이폰 중 가장 얇다. 삼성전자의 갤럭시 S25 엣지 두께(5.8㎜) 보다도 얇다. 후면 카메라는 하나이고, 전면 카메라는 넓은 시야각으로 촬영이 가능하다. 두께는 얇지만 우주선에 사용되는 5등급의 티타늄 프레임이 적용돼 내구성은 강화됐다.
아이폰17 기본 모델의 경우 디스플레이는 기존 6.1인치에서 아이폰17 프로와 같은 6.3인치로 커졌고, 전면 카메라의 화소는 기존 두 배인 2400만 화소로 늘어났다. 아이폰17 프로와 프로 맥스는 후면 카메라 부분의 디자인이 직사각형으로 커지면서 외형이 크게 변화했다. 색상 구성은 블랙과 화이트 티타늄이 빠지고 딥 블루, 코스믹 오렌지, 실버로 재편됐다.
애플은 이번 발표에서 디자인이나 카메라, 배터리 성능을 강조했지만 AI 기능에 대한 언급은 거의 하지 않았다. 애플은 개인화된 시리(Siri) 등 기능 고도화를 내년으로 연기한 상태다. 애플은 애플 워치 시리즈 11과 울트라·SE 3, 에어팟 프로3도 함께 공개했다.
아이폰17 시리즈는 한국도 1차 출시국에 포함돼 오는 12일부터 사전주문할 수 있고, 19일부터 구매할 수 있다. 가격은 아이폰17 기본 모델(256GB) 기준 129만원이다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사