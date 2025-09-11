“함께 애도하고 위로… 유족이 유족 돕는 게 자살률 낮추는 방법”

한국생명존중재단 전지훈 활동가



아버지 잃고 죄책감에 은둔 생활

유족 모임 통해 치유와 회복 시작

매년 유족 300명 조력 갈등 중재

전지훈 한국생명존중희망재단 자살유족 동료지원활동가가 지난 9일 경기도 구리시 자택에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 그는 “함께 애도하는 일은 내 안의 슬픔을 담아내는 그릇을 키우는 일”이라고 말했다. 구리=이병주 기자

한국생명존중희망재단의 자살유족 동료지원활동가 전지훈(43)씨는 15년 전 아버지를 잃었다. 평소 “쉬고 싶다”는 말을 자주 하던 아버지는 2010년 가을 어느날 새벽 화장실에서 스스로 목숨을 끊었다.



지난 9일 경기도 구리 자택에서 만난 전씨는 “‘아버지는 왜 죽었을까’라는 이 질문이 마음의 짐이 돼 수년간 머릿속을 헤집어놨다”며 “미리 알았다면 (아버지는) 죽지 않았으리라는 후회와 죄책감이 몰려왔다”고 말했다.



자살은 당사자 한 명이 죽고 마는 일이 아니다. 자살 유족은 자살 고위험군으로 분류된다. 통계청에 따르면 지난해 자살로 인한 사망자는 1만4439명으로 매일 약 40명이 스스로 목숨을 끊는다.



전씨는 “가족끼리 아버지 이야기를 꺼내는 데 10년 걸렸다. 서로 죄책감처럼 힘든 감정을 들춰낼까 두려웠기 때문”이라고 말했다. 당시 그는 자신의 불안·강박 장애가 아버지에게 영향을 미쳤을지 모른다는 생각에 3~4개월간 방 안에 틀어박혀 지냈다.



전씨는 우울감과 고립감을 해소하기 위해 아버지 사망 2년 후인 2012년 서울시 자살유족 자조모임인 ‘자작나무’에 참여했다. 지금은 생명존중희망재단에서 동료지원활동가로 매년 자살 유족 300명을 조력하는 일을 한다. 전씨는 “10년 넘게 다양한 유족을 만나면서 스스로 성장하고 회복하는 과정에 있다. 함께 애도하는 일은 내 안의 슬픔을 담아내는 그릇을 키우는 일”이라고 말했다.



자살 유족이 모이면 서로를 위로하지만 이따금 상처 주는 일도 벌어진다. “나는 자식을 잃었다”는 식으로 유족의 아픔을 저울질하거나 경제·문화적 배경이 다르다는 이유로 공감대를 형성하지 못하는 경우다. 동료지원활동가는 이러한 문제를 중재하거나 이른바 애도 규칙을 세운다. 전씨는 “각자 상황이 모두 달라 애도에 정답은 없다”면서 “다만 서로 경험을 공유하다 보면 자신의 상처를 바라보는 각도를 바꿀 수 있다”고 말했다.



전씨는 자살 유족이 다른 유족을 돕는 선순환 구조가 필요하다고 강조했다. 이를 위해선 동료지원활동가들이 거점으로 삼을 ‘동료지원센터’가 필요하다. 현재 동료지원활동가 60여명으로는 한계가 있을 수밖에 없다. 전씨는 “동료지원활동은 생계유지가 불가능한 봉사 수준에 머물러 있다. 유족이 유족을 돕는 게 자살률을 낮추는 한 방법”이라고 말했다. 정부는 10일 ‘자살예방의 날’을 맞아 자살시도자 및 유족 등 고위험군의 치료비 지원 규모를 확대할 방침이라고 밝혔다.



구리=이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국생명존중희망재단의 자살유족 동료지원활동가 전지훈(43)씨는 15년 전 아버지를 잃었다. 평소 “쉬고 싶다”는 말을 자주 하던 아버지는 2010년 가을 어느날 새벽 화장실에서 스스로 목숨을 끊었다.지난 9일 경기도 구리 자택에서 만난 전씨는 “‘아버지는 왜 죽었을까’라는 이 질문이 마음의 짐이 돼 수년간 머릿속을 헤집어놨다”며 “미리 알았다면 (아버지는) 죽지 않았으리라는 후회와 죄책감이 몰려왔다”고 말했다.자살은 당사자 한 명이 죽고 마는 일이 아니다. 자살 유족은 자살 고위험군으로 분류된다. 통계청에 따르면 지난해 자살로 인한 사망자는 1만4439명으로 매일 약 40명이 스스로 목숨을 끊는다.전씨는 “가족끼리 아버지 이야기를 꺼내는 데 10년 걸렸다. 서로 죄책감처럼 힘든 감정을 들춰낼까 두려웠기 때문”이라고 말했다. 당시 그는 자신의 불안·강박 장애가 아버지에게 영향을 미쳤을지 모른다는 생각에 3~4개월간 방 안에 틀어박혀 지냈다.전씨는 우울감과 고립감을 해소하기 위해 아버지 사망 2년 후인 2012년 서울시 자살유족 자조모임인 ‘자작나무’에 참여했다. 지금은 생명존중희망재단에서 동료지원활동가로 매년 자살 유족 300명을 조력하는 일을 한다. 전씨는 “10년 넘게 다양한 유족을 만나면서 스스로 성장하고 회복하는 과정에 있다. 함께 애도하는 일은 내 안의 슬픔을 담아내는 그릇을 키우는 일”이라고 말했다.자살 유족이 모이면 서로를 위로하지만 이따금 상처 주는 일도 벌어진다. “나는 자식을 잃었다”는 식으로 유족의 아픔을 저울질하거나 경제·문화적 배경이 다르다는 이유로 공감대를 형성하지 못하는 경우다. 동료지원활동가는 이러한 문제를 중재하거나 이른바 애도 규칙을 세운다. 전씨는 “각자 상황이 모두 달라 애도에 정답은 없다”면서 “다만 서로 경험을 공유하다 보면 자신의 상처를 바라보는 각도를 바꿀 수 있다”고 말했다.전씨는 자살 유족이 다른 유족을 돕는 선순환 구조가 필요하다고 강조했다. 이를 위해선 동료지원활동가들이 거점으로 삼을 ‘동료지원센터’가 필요하다. 현재 동료지원활동가 60여명으로는 한계가 있을 수밖에 없다. 전씨는 “동료지원활동은 생계유지가 불가능한 봉사 수준에 머물러 있다. 유족이 유족을 돕는 게 자살률을 낮추는 한 방법”이라고 말했다. 정부는 10일 ‘자살예방의 날’을 맞아 자살시도자 및 유족 등 고위험군의 치료비 지원 규모를 확대할 방침이라고 밝혔다.구리=이정헌 기자 hlee@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지