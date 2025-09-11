포스코홀딩스, ‘산업용 AI-로봇 경진대회’ 첫 개최
포스코홀딩스가 지난 9일 인공지능(AI) 기반의 로봇 시스템을 활용해 산업 현장의 문제를 해결하는 ‘산업용 AI-로봇 경진대회’를 개최했다고 10일 밝혔다. 전국 32개 대학의 84개 팀이 도전해 총 7개 팀이 본선에 진출했다.
다관절 협동 로봇 챌린지에 참가한 4개 팀은 이차전지 소재 열처리 용기를 모사한 불량 블록을 정상 블록으로 교체하는 미션에 도전했다. 4족 로봇 자율보행 챌린지에는 3개 팀이 나서 제철소 현장 설비 점검 구간을 모사한 트랙을 빠르게 완주하는 미션을 수행했다.
대상은 성균관대학교 Agile팀(4족 로봇 보행)과 서울시립대학교 UOS Robotics: ARM팀(다관절 협동 로봇)이 수상했다. 본선 진출팀 전원에게는 포스코그룹 회장상과 총 4000만원의 상금이 수여됐다. 포스코홀딩스 연구과제 연계 및 포스코DX 채용 시 가점 혜택도 주어진다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
