19개월 만에 장관 취임한 여가부 “위상·기능 강화”
원민경 장관 “성평등가족부 개편
관련 정책 범부처 컨트롤타워로”
원민경(사진) 여성가족부 장관이 10일 “우리 부는 성평등가족부라는 이름으로 확대 개편을 앞두고 있다. 대한민국 성평등과 가족·청소년 정책의 범부처 컨트롤타워로 위상과 기능이 한층 강화될 것”이라고 밝혔다.
원 장관은 정부서울청사에서 열린 취임식에서 “여성가족부는 존폐 논란과 장기간의 리더십 공백 속에 정책 추진 동력이 약화하는 위기를 겪었다”며 이같이 말했다. 여성가족부 장관 취임은 윤석열정부 때 공석이 된 이후 1년7개월 만이다.
원 장관은 “성평등 실현을 정부의 핵심 과제로 삼아 국정 전반에 평등의 가치를 세우겠다”며 “성별 임금 격차를 해소하고 여성의 재취업 지원과 직업훈련 기회를 확대해 가겠다”고 강조했다. 또 “청년 세대의 성별 갈등을 해소해 상생과 공존의 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.
여성 폭력에 대해선 적극적인 대응을 약속했다. 원 장관은 “디지털 성범죄, 교제 폭력·스토킹, 성매매 등 날로 변화하는 젠더 폭력에 대한 신속한 대응과 섬세한 피해자 중심 지원체계를 갖추겠다”고 말했다. 이어 “폭력예방교육은 물론 피해자 긴급 보호와 심리적·법적 지원을 강화해 우리 사회와 일상이 안전하다고 느낄 수 있도록 하겠다”고 설명했다.
원 장관은 여성가족부의 가족·청소년 정책 확대도 강조했다. 원 장관은 “다양한 가족 형태의 구성원 모두가 차별 없이 존중받는 포용적 가족 정책을 추진하겠다”며 “1인 가구, 한부모·조손가족 등 달라진 가족 현실에 맞는 지원 정책을 강화하겠다”고 말했다. 그러면서 “다양한 청소년 활동 프로그램과 시설을 확충하고, 유해환경을 개선하겠다”고 약속했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
