도쿄 새 랜드마크 수놓은 LG의 초고화질 사이니지
LG전자가 일본 도쿄 도심에 들어선 종합쇼핑센터 ‘뉴우먼 타카나와’에 투명 올레드 사이니지와 초고화질 마이크로 LED 사이니지 ‘LG매그니트’를 공급했다고 10일 밝혔다.
뉴우먼 타카나와는 연면적 6만㎡에 180여개 점포가 입점한 종합쇼핑센터로 오는 12일 문을 연다. LG전자는 뉴우먼 타카나와의 북관 이벤트홀에 약 380인치에 달하는 초대형 투명 사이니지를 설치했다. 공간을 가득 채우는 크기지만 개방감을 느낄 수 있게 투명 올레드 사이니지 55형 모델 총 16대를 가로 8대, 세로 2대 배열로 설치했다.
LG전자는 프리미엄 사이니지와 함께 LG 올레드 TV를 앞세워 일본 디스플레이 시장에서 선전하는 중이다. 지난해부터 70형 이상 초대형 OLED TV 시장에서 1위를 지키는 등 일본 내 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 공고히 하고 있다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사