[포토] 가을 별미 전어

입력:2025-09-09 21:11
제23회 명지시장 전어축제가 열리고 있는 9일 부산 강서구 명지시장 내 한 횟집 수족관에 가을 별미인 전어가 가득하다. 축제는 이날부터 11일까지 열린다.

연합뉴스

