[포토] 우리는 적십자봉사원

입력:2025-09-09 18:46
대한적십자사 기수단이 9일 서울 송파구 잠실종합운동장 실내체육관에서 열린 '창립 120주년 전국 적십자봉사원 대축제'에 입장하고 있다.

최현규 기자

