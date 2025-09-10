대주주 기준 완화 기대감에… 코스피 3260.05 연고점 경신

외국인 6600억 기관 3700억 사들여

1.26% 상승… 한달여만에 기록 제쳐

코스닥도 0.76% 상승 824.82로 마감

9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등 주요 경제 지표가 표시돼있다. 이날 코스피는 주식 양도세 대주주 기준 완화 기대감 등으로 전날보다 1.26% 오른 3260.05로 마감하며 연고점을 경신했다. 연합뉴스

코스피가 9일 연고점을 새로 썼다. 주식 양도세 대주주 기준 완화 기대감, 미국의 기준 금리 인하 및 반도체 기업 규제 완화 전망이 맞물리면서 외국인·기관 자금이 유입됐다.



이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 1.26% 오른 3260.05에 장을 마쳤다. 지난 7월 30일 기록한 직전 연고점(3254.47)을 넘어섰다. 이날 지수는 전 거래일보다 0.36% 오른 3231.31로 시작해 완만한 상승세를 이어가다 오후 들어 주식 양도세 대주주 기준이 완화될 수 있다는 소식이 전해지면서 상승 폭을 키웠다. 코스닥은 전 거래일보다 0.76% 오른 824.82로 거래를 마감했다.





그간 코스피는 주식 양도세 대주주 기준을 종목당 기존 50억원에서 10억원으로 강화한 세제 개편안을 발표한 이후 박스권에 갇혀 답답한 흐름을 보여왔다. 하지만 이날 양도세 기준을 50억원으로 유지할 것이라는 소식에 투자 심리가 개선됐다.



김용범 대통령실 정책실장은 이날 한국방송기자클럽 토론회에서 “대통령께서 어제 야당 대표와 오찬할 때 (대주주 기준과 관련해) ‘정부의 최종 입장을 검토하고 있다’고 긍정적으로 말씀하셨다”며 “자본시장에 미치는 영향이 크다는 게 드러났다. 그런 부분을 정부도 인식하고 있다”고 말했다.



이날 외국인은 약 6600억원, 기관은 3700억원 규모 코스피 주식을 사들였다. 개인은 1조원 넘게 팔았다. 외국인은 SK하이닉스를 3870억원 순매수하며 반도체 업종 매수세를 주도했다. 기관도 삼성전자를 1320억원 순매수했다.



이경민 대신증권 연구원은 “미국 브로드컴 주가 상승으로 기술주 순환매 흐름이 강화되고 있다”며 “미국의 규제 완화 기대감에 코스피에서는 SK하이닉스가, 코스닥에서는 반도체 소부장이 강세를 보였다”고 설명했다. 앞서 블룸버그통신은 중국 내 한국 반도체 공장에 대해 매년 미국 정부가 장비 수출 물량을 승인하는 방식으로 반출을 허용할 수 있다고 한국 정부에 제안했다고 보도했다.



시가총액 상위종목도 대부분 상승으로 마감했다. 삼성전자가 전 거래일보다 2.00% 상승으로 마감했고, SK하이닉스도 3.97% 올랐다. LG에너지솔루션(1.02%)과 삼성바이오로직스(0.97%) KB금융(3.00%) 등도 올랐다. 증권주가 동반 급등한 것도 이날 시장의 특징이다. 미래에셋증권(11.68%)과 키움증권(8.71%) 한국금융지주(6.79%) 삼성증권(4.46%) 등이 대주주 양도세 기준 현행 유지 기대감에 상승했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



