국민통합위원장에 이석연 전 법제처장
중앙선관위원 후보자에 위철환
이재명 대통령이 부총리급인 대통령 직속 국민통합위원장에 이석연 전 법제처장을 임명했다. 중앙선거관리위원 후보자로는 이 대통령의 사법연수원 동기(18기)인 위철환 변호사를 지명했다.
강훈식 대통령 비서실장은 9일 인선 브리핑에서 이 신임 위원장에 대해 “헌법재판소 헌법연구관과 경제정의실천시민연합 사무총장, 이명박정부에서 법제처장을 역임한 법조인”이라며 “모든 국민을 아우르겠다는 대통령 뜻에 따라 국민을 하나로 모으고, 사회 갈등을 치유하는 역할을 할 것”이라고 소개했다.
위 후보자에 대해서는 “대한변협 최초의 직선제 회장을 역임한 30여년 경력의 법조인”이라며 “선거를 부정하는 무차별적인 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민에게 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자”라고 말했다.
대중문화교류위원회 공동위원장으로는 K팝의 ‘원조’ 격인 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서와 최휘영 문화체육관광부 장관이 발탁됐다. 강 실장은 “박 위원장은 K팝을 미국에 가장 먼저 진출시킨 분”이라며 “문화가 꽃피는 대한민국을 만드는 데 기여할 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 장관급 예우를 받는 국가건축정책위원장에 김진애 전 의원을 선임했고, 대통령실 인사수석엔 조성주 한국법령정보위원장을 내정했다.
