[단독] ‘황당 채점’ 장애인스포츠지도사 시험 뒤늦게 구제… 올해 자격 취득은 무산

오류 인정… 12명 추가 합격 처리

자격 연수 이미 시작 내년에 들어야

기사와 직접적인 관련이 없는 사진. 한국시각장애인스포츠연맹 제공

대한장애인체육회가 지난 6월 장애인스포츠지도사 시험 중 발생한 채점 오류와 관련해 12명을 추가 합격 처리한 것으로 파악됐다. 뒤늦게 재채점을 거쳐 오류를 바로 잡았지만 국가자격시험 신뢰 회복을 위해서는 관리 대책을 마련해야 한다는 지적이다.



9일 이기헌 더불어민주당 의원실에 따르면 장애인체육회는 지난 5일 장애인스포츠지도사 2급 파크골프 종목에서 채점 오류로 떨어졌던 12명에게 합격 사실을 개별 통보했다.



문제가 된 시험은 지난 7월 11일 결과가 발표된 장애인스포츠지도사 2급 파크골프 시험(실기 및 구술) 가운데 구술 평가였다. 당초 시험 공고엔 규정 50점, 지도방법 50점으로 배점이 명시됐으나 실제 채점은 지난해 이뤄졌던 방식(규정 40점, 지도방법 40점, 태도점수 20점)이 적용됐다.



장애인체육회는 수험생의 문제제기 이후 채점 오류 사실을 인지한 뒤 당시 시험을 주관한 대한장애인골프협회에 후속 조치를 요구하는 등 대책 마련에 나섰다(국민일보 8월 25일자 12면 참조). 장애인골프협회는 지난달 25일 구술시험 응시자 전원에게 태도점수 만점을 부여하는 방식으로 재채점기준을 마련했다. 장애인체육회는 태도점수를 배제하는 올해 공고 방식으로 채점하면 합격자 중에서 불합격자가 발생할 우려가 있어 이같이 결정했다고 설명했다. 이 기준으로 재채점을 진행해 추가 합격자가 가려졌다.



소관 부처인 문화체육관광부 관계자는 “대한체육회 등에도 유사 사례가 있는지 스크린을 했고 문제는 없었다”며 앞으로 시험 관리를 철저히 하겠다고 밝혔다.



하지만 추가 합격자들은 다른 합격자들과 달리 올해 자격증을 취득할 수 없게 됐다. 자격증은 연수 과정을 마친 뒤 취득할 수 있는데 이미 연수 일정이 시작된 상황이다. 장애인체육회 관계자는 “추가 합격자들에게 내년 연수 과정을 들어야 한다는 점을 설명했다”고 말했다. 이 의원은 “늦었지만 잘못이 바로잡혀 다행”이라며 “재채점을 통해 합격 처리된 인원에 대해선 불이익이 없도록 해야 한다”고 밝혔다.



김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr



