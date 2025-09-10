“유럽 뚫어라”… 한화 방산3사, 폴란드 찍고 英 방산전시회 참가
DSEI 전시장에 통합 부스
“검증된 무기·현지화로 승부”
한화에어로스페이스 한화오션 한화시스템 등 한화그룹 방산 3사는 9일 영국 런던에서 개막한 글로벌 방산·안보 전시회 ‘DSEI 2025’에 참가해 유럽 맞춤형 솔루션을 제시한다고 밝혔다. 검증된 무기 체계와 현지화 전략을 앞세워 유럽 내 ‘바이 유러피안’(유럽산 무기 우선 구매) 움직임에 적극 대응한다는 방침이다.
한화 방산 3사는 DSEI가 열리는 런던의 엑셀 전시장에 210㎡ 규모의 통합 부스를 마련했다. 이곳에서 K9 자주포, 다연장로켓 천무, 모듈화 추진 장약(MCS) 등 유럽 전장 환경에 최적화된 무기 체계를 선보인다. 런던에서 격년으로 열리는 DSEI는 세계 각국의 정부 및 군 관계자, 국방 산업체 인사들이 모여 최신 군사 기술과 장비를 선보이는 자리다. 올해 행사에는 90여개국, 1600여개 업체가 참가했다. 한화 방산 3사는 앞서 지난 5일까지 폴란드 키엘체에서 열린 국제 방위산업 전시회(MSPO 2025)에도 나란히 참가했다.
K9은 폴란드 핀란드 에스토니아 루마니아 노르웨이 튀르키예 등 북대서양조약기구(NATO·나토) 6개 회원국에서 운용돼 성능과 신뢰성을 입증 받았다. 적의 주요 시설이나 지휘부를 정밀 타격하는 데 효과적인 천무는 러시아·우크라이나 전쟁을 통해 다연장로켓의 중요성이 커지면서 주목받고 있다. MCS는 나토 표준에 부합하는 장약을 안정적으로 공급할 수 있어 연합군 운용 환경에서도 즉각적인 활용이 가능하다.
한화는 무기 수출을 넘어 철저한 현지화 전략으로 공급망 강화, 고용 창출, 산업 생태계 발전에도 역할한다는 방침이다. 한화에어로스페이스 관계자는 “검증된 무기 체계와 현지화 전략을 통해 유럽 안보 강화에 기여할 것”이라고 말했다.
