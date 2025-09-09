北, 정권수립일 시진핑 축전 대대적 보도
북·중 관계 개선 연장선
지난해엔 푸틴 먼저 배치
북한이 정권수립일(9·9절) 77주년을 기념해 시진핑 중국 국가주석이 보내온 축전을 대대적으로 보도했다. 김정은 북한 국무위원장의 방중을 계기로 시작된 북·중 관계 개선의 연장선이라는 평가다.
북한 노동신문은 9일 시 주석의 9·9 절 축전을 1면 하단에 보도했다. 시 주석은 축전에서 “중·조 두 나라는 산과 강이 잇닿아 있는 전통적이며 친선적인 린방(이웃 나라)”이라며 “(김 위원장의 방중으로) 두 당, 두 나라 관계발전을 위한 설계도를 공동으로 마련했다”고 밝혔다. 바로 왼쪽에 게재한 김 위원장의 군사 행보 기사보다 많은 분량을 차지했다.
시 주석은 9·9절 때마다 북한에 축전을 보내왔다. 북한은 보통 시 주석의 축전 내용을 노동신문에 게재하면서 다른 국가수반의 축전보다 앞세워 보도했다. 그만큼 북·중 관계가 가장 중요하다는 점을 간접적으로 드러낸 것이다.
그러나 지난해에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 축전을 시 주석 축전보다 앞에 배치했다. 러시아와 밀착하면서 중국과의 관계가 소홀해졌다는 평가가 나왔다. 북한은 올해 초에도 시 주석의 새해 연하장 보도를 다른 국가수반들과 함께 묶어서 간략하게만 보도했다. 푸틴 대통령 축전을 1면에 실었던 것과 대조적이었다.
이번 보도는 북·중 관계 복원의 의지로 해석된다. 김 위원장은 지난 1일부터 4박5일 일정으로 중국을 방문했고, 시 주석과 6년 만에 정상회담을 했다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “중국도 북한도 서로 관계 회복을 강조하고 있는 것”이라고 말했다. 푸틴 대통령의 축전 내용을 5일 보도한 것도 시 주석 축전과 비교되는 점을 배려한 것으로 보인다. 통일부 관계자는 “두 축전을 같은 날 배치하면 어느 것이 더 먼저 보인다는 남한 보도를 의식한 것 같다”고 말했다.
반면 미국의 북한 전문 매체 38노스는 8일(현지시간) 북·중 회담 관련 북한 보도에 관해 “과거 보도 수준에는 미치지 못해 북·중이 아직 관계를 완전히 회복하지 못했음을 시사한다”고 내다봤다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사