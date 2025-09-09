시사 전체기사

‘김건희 매관매직’ 수사 속도… 김상민·한덕수 조사

입력:2025-09-09 19:10
공유하기
글자 크기 조정

가품 주장했던 ‘나토 목걸이’처럼
특검, 비슷한 사건 구조로 의심

김상민 전 부장검사가 9일 서울 종로구 김건희 특검 사무실로 출석하고 있다. 김 전 부장검사는 김건희 여사 측에 이우환 화백의 그림을 건넸다는 의혹과 관련해 피의자 신분으로 조사를 받았다. 윤웅 기자

김건희 특검이 이른바 매관매직 의혹과 관련, 김상민 전 부장검사와 한덕수 전 국무총리를 9일 조사했다. 특검은 김건희 여사에게 건네진 이우환 화백의 그림과 ‘나토 목걸이’ 사건 구조가 비슷하다고 본다. 김 여사는 목걸이를 가품이라고 주장했으나 추후 특검이 진품을 확보하면서 김 여사 주장이 거짓으로 드러났다. 김 여사 측은 이 화백 그림이 위작이라는 입장이다. 특검은 김 여사 측이 혐의를 축소하려고 허위 주장을 펴는지 확인한다는 방침이다.

특검팀은 김 전 부장검사를 피의자 신분으로, 한 전 총리를 참고인 신분으로 불러 각각 조사했다. 김 전 부장검사는 지난해 4월 총선을 앞두고 경남 창원의창 지역구 공천 등을 청탁하기 위해 김 여사 측에 이 화백의 ‘점으로부터 No.800298’ 그림을 건넸다는 의혹을 받는다.

특검팀은 김 전 부장검사에게 이 화백 그림의 구입 경위와 진품 인식 여부 등에 대해 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다. 이 그림은 지난 7월 특검팀이 김 여사 오빠 김진우씨 장모 집을 압수수색하며 발견했다. 최근 한국화랑협회 감정위원회와 한국미술품감정센터가 각각 해당 그림을 위작과 진품으로 엇갈려 판정하면서 그림의 진품 여부가 모호한 상황이다. 김 전 부장검사는 조사에서 ‘김 여사 오빠 부탁을 받고 대신 사준 것’이라는 기존 입장을 유지한 것으로 알려졌다.

특검팀은 김 여사 측이 해당 그림을 위작이라고 주장하는 점에 주목한다. 김 여사 측은 “소장이력서가 없고, 구매처도 불분명하다. 위작이 맞다”는 입장이다. 김 여사도 특검 조사에서 “이 화백의 그림은 위작이 많아서 나라면 사지 않는다”고 진술했다. 그러나 특검팀은 김 여사가 모조품이라고 주장했지만 진품이 나온 나토 순방 목걸이처럼 이 화백의 그림과 관련해서도 김 여사가 ‘혐의 회피용’ 진술을 한 것은 아닌지 의심한다. 그림이 진품이고 물품 가액이 3000만원을 초과하면 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄를 적용할 수 있다.

특검팀은 한 전 총리를 상대로 이봉관 서희건설 회장의 맏사위인 박성근 변호사가 2022년 6월 국무총리 비서실장으로 임명된 경위 등을 조사한 것으로 전해졌다.

특검팀은 김 여사의 ‘종묘 사적 이용 의혹’과 관련해 오는 12일 유경옥 전 대통령 행정관을 조사하기로 했다. 김승희 전 대통령실 의전비서관의 자녀 학교폭력 무마에 김 여사가 관여했다는 의혹에 대해서도 내사에 착수했다.

차민주 박재현 기자 lali@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
영구적으로 감각 잃을 수도…동급생 얼굴 때린 고교생 고소장 접수
“은평구 사람 한명 잡겠다” 일본도 사진 올린 30대 체포
KT, 소액결제 관련 해킹 신고…경찰·KISA 현장조사
4인가구 만점도 탈락…잠실르엘 청약 ‘만점 통장’은?
“아빠 내 돌반지 어딨어” 금값 3600달러 넘어 또 최고치
“편지는 없다”면서…美의회 트럼프 서명 외설편지 공개
‘초등생 몰카’ 수백장…30대 마포 분식집 사장 덜미
정부, 美 구금 한국인 ‘자진 귀국’ 막바지 실무…재입국 제한 등 막판 변수
국민일보 신문구독