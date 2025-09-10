트럼프 차남 “한국, 아시아 가상자산 시장 선도”
‘업비트 D 콘퍼런스’서 화상 대담
“수십억명에 금융 자유 제공할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프 ‘트럼프 오거니제이션’ 총괄 부사장이 한국의 암호화폐 산업에 대해 “아시아의 어떤 나라보다 가장 잘하고 있다”고 평가했다.
에릭 트럼프는 9일 서울 강남구 한 호텔에서 열린 ‘업비트 D 콘퍼런스’에서 ‘미국이 세계 암호화폐 수도가 된다면 한국은 아시아의 수도가 될 수 있나’라는 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)의 질문에 이같이 답했다. 비트코인 채굴 업체인 ‘아메리칸비트코인’의 공동 창립자이자 최고전략책임자(CSO)인 에릭 트럼프는 윤 CBIO와 화상으로 대담을 진행(사진)했다.
그는 “코인을 믿고 이해하는 대통령과 내각이 있어 미국은 디지털 산업을 선도하고 있다”며 “손 놓고 있으면 뒤처지고 멸종한다. 미국이 하는 것을 보고 적극적으로 뛰어들기를 바란다”고 말했다. 이어 “비트코인은 우리 세대의 가장 위대한 자산이자 훌륭한 가치 저장 수단이 될 것”이라며 “수십억명의 사람에게 결코 가져본 적 없는 금융 자유를 제공할 것”이라고 덧붙였다.
그는 트럼프 대통령이 과거 대선에서 낙선했을 때 정치적 압박으로 미국을 비롯한 전 세계 은행이 트럼프 일가의 계좌를 막으려고 해 선택지가 없어 디지털 자산에 관심을 갖기 시작했다고 전하면서 전통적인 금융 시스템을 비판했다.
그는 “슈퍼마켓은 언제든 갈 수 있지만 은행 송금은 그렇게 못한다는 것이 말이 되지 않는다”며 “대형 은행들은 디지털 자산을 받아들이지 않으면 업비트와 코인베이스, 바이낸스 등에 뒤처질 것”이라고 지적했다.
에릭 트럼프는 또 최근 트럼프 일가가 시작한 코인 프로젝트 ‘월드 리버티 파이낸셜’을 예로 들며 “스테이블코인이 전 세계에 금융의 자유를 가져다줄 것”이라고 전망했다. 다만 미국 정치권 등에서는 현재 여러 거래소에서 거래되고 있는 이 코인과 트럼프 일가의 이해충돌 가능성이 있어 규제가 필요하다는 지적이 제기되고 있다.
지난 6월 선임된 오경석 두나무 대표는 이번 콘퍼런스에서 “업비트가 원화 기반 스테이블코인 유통을 지원한다면 K금융이 아시아를 거쳐 글로벌로 진출할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
