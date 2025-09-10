해운대해수욕장 방문 1000만명 돌파 눈앞… 14일 폐장
부산 8개 해수욕장 2156만명 이용
다대포 동측 재개장, 관광명소 등극
부산의 해수욕장 운영이 종료된다.
부산시는 오는 14일 해운대해수욕장을 마지막으로 8개 해수욕장 운영을 종료한다고 9일 밝혔다.
지난 6월 21일 문을 연 해운대·송정을 포함해 시내 해수욕장은 약 석 달 동안 피서객을 맞았다. 송정을 비롯한 7개 해수욕장은 지난달 31일 이미 폐장했고, 해운대는 길어진 더위에 연장 운영했다.
올여름 부산 해수욕장을 찾은 피서객은 모두 2156만1000명으로 집계됐다. 지난해보다 9.31% 늘어났다. 코로나19 이후 최다 기록이다. 특히 해운대해수욕장은 2020년 이후 처음으로 1000만명 돌파를 눈앞에 두며 국내 대표 해수욕장의 위상을 입증했다.
시는 짧은 장마와 긴 폭염에 따라 운영 기간을 늘리고, 체험형 콘텐츠를 확대해 방문객 증가로 이어졌다고 분석했다. 해운대의 ‘바다 황톳길’, 송도의 ‘즐겨락 페스티벌’, 광안리의 패들보드, 송정의 서핑은 세대를 가리지 않고 인기를 끌었다.
올해 재개장한 다대포 동측 해수욕장은 ‘핫플레이스’로 떠올랐다. 방문객은 전년 대비 두 배 이상 늘었고, ‘부산바다축제’ ‘선셋영화제’ ‘키마위크’ 등 특화 행사도 열려 서부산권 대표 관광지로 자리 잡았다.
시는 재난 전광판, 외국어 안내 방송, 안전요원 상시 배치, 해파리 방지망 설치 등 안전 관리도 강화했다. 폐장 이후에도 안전요원을 배치해 순찰을 이어갈 계획이다. 박형준 부산시장은 “올여름 부산 해수욕장을 찾은 시민과 관광객이 안전하게 즐길 수 있도록 최선을 다했다”며 “성과를 바탕으로 부족한 점을 보완해 사계절 해양레저관광도시 부산을 실현하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
