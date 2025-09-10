우리 사회 공동체와 개인에게 던지는 날선 물음들

[And 문화]



사회적 목소리 내는 차분한 기획전 2제

'2025 타이틀 매치…중간지대는 없다'

루소 '사회계약론'서 주제 따와

민주주의·내란… 사회적 현실 각성



북서울시립미술관 ‘타이틀 매치’에 출품된 장영혜중공업의 영상 ‘침묵의 쿠데타’. 북서울시립미술관 제공

북서울시립미술관 ‘타이틀 매치’에 소개된 홍진훤 사진 연작 ‘랜덤 포레스트’ 속 88올림픽 때 환경미화. 북서울시립미술관 제공

2018 평창올림픽 당시 고물상을 가린 모습. 북서울시립미술관 제공

‘안티-셀프:나에 대하여’

중견작가 5인 ‘나는 누구인가’ 질문

개인 넘어 사회·집단 초상으로 확장



아르코미술관 ‘안티 셀프 ’전에 나온 강홍구 작 ‘나는 누구인가 10’. 아르코미술관 제공

하차연 영상 '보관'. 아르코미술관 제공