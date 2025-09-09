올 수능 사탐 응시생이 과탐 2.7배… 교육부, 내년까지 속수무책

작년보다 24%↑… 역대 최고 쏠림

과탐은 ‘최저학력’ 충족 어려워져

국민일보DB

올해 대학수학능력시험에서 사회탐구(사탐) 선택 비율이 역대 최고치를 기록했다. 사회탐구로 수험생이 쏠리는 이른바 ‘사탐런’ 현상이 극심해진 것이다. 과학탐구(과탐)를 선택한 인원이 수시에서 피해를 보는 등 부작용이 예상된다. 교육부는 뾰족한 해법이 없는 상태여서 내년에도 사탐런은 대입의 주요 변수로 작용할 전망이다.



한국교육과정평가원은 오는 11월 13일 치러지는 2026학년도 수능 응시원서 접수 결과를 8일 발표했다. 올해 수능에 응시원서를 낸 수험생은 55만4174명으로 지난해 52만2670명보다 3만1504명 늘었다. 고3 재학생은 37만1897명(67.1%), ‘n수생’ 등 졸업생은 15만9922명(28.9%), 검정고시 등 기타 2만2355명(4.0%)이었다.



수험생의 사탐런 현상이 더욱 뚜렷해졌다. 사탐 과목만 선택한 인원은 32만4405명으로 지난해 26만1508명보다 24.1% 증가했다. 과탐만 선택한 수험생은 12만692명으로 지난해 19만1034명보다 36.8% 급감했다. 사탐이 과탐보다 2.7배 많아진 것이다. 사탐과 과탐을 공통으로 선택한 인원도 8만6854명으로 지난해 5만2195명보다 크게 늘었다.





결과적으로 사탐 과목을 1개 이상 선택한 인원은 41만1259명으로 전체 탐구영역 지원자의 77.3%였다. 지난해 수능(62.1%)보다 15.2% 포인트 증가해 2018년 사회탐구 9과목 체제가 도입된 이래 최고치다.



입시 전문가들은 과탐만 선택한 수험생들은 수시에서 수능 최저학력기준을 충족하기 어려워졌다고 내다봤다. 수능 최저학력기준은 등급이 기준이다. 등급은 수험생을 성적으로 줄을 세운 뒤 비율로 끊어 산출한다. 1등급은 4%, 2등급은 11% 이내다. 과탐은 높은 등급을 받는 수험생이 적을 수밖에 없다. 사탐 지원자는 최저학력기준 충족은 용이해졌지만 높은 등급을 받은 인원이 많아져 수시에서 실질 경쟁률이 뛸 수 있다.



사탐런은 문·이과 통합의 부작용이다. 통상 주요 대학의 이공계 학과는 과탐 과목을 선택해야 지원할 수 있었다. 하지만 교육부는 ‘문·이과 장벽 허물기’의 일환으로 2023년부터 이공계 학과에서도 사탐 응시자를 받도록 유도했다. 이를 재정지원 사업과 연계했기 때문에 대학들이 따를 수밖에 없었다. 이에 주요 대학들이 지난해부터 본격적으로 사탐 응시자를 받기 시작하자 이과 수험생들이 학습량이 상대적으로 적은 사탐으로 급속히 쏠린 것이다.



정부는 2027학년도까지 지켜볼 수밖에 없다는 입장이다. 교육부 관계자는 “2027학년도의 경우 평가방식을 포함하는 대입전형 시행계획을 지난 4월 확정 발표했다. 천재지변이나 법령 개정 등이 없으면 고치기 어렵다”고 말했다.



다만 사탐런은 2028학년도부터 사라진다. 사탐과 과탐 과목 가운데 선택하는 방식이 아니라 통합사회와 통합과학을 모든 수험생이 공통으로 치르게 된다.



임성호 종로학원 대표는 “현행 수능의 마지막 해인 내년에는 사탐런이 절정에 달할 것으로 보여 내년에도 대입의 주요 변수로 작용할 것”이라고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



