검찰총장 직대 “헌법 명시된 검찰 개명 위기”… 헌소 제기 가능성

자성하면서도 檢 폐지 두고 우려

보완수사권에도 적극 의견낼 듯

노만석 검찰총장 직무대행이 8일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하며 기자들 질문에 답하고 있다. 노 대행은 검찰개혁과 관련해 "국민 입장에서 설계가 됐으면 하는 바람"이라고 말했다. 연합뉴스

노만석 검찰총장 직무대행은 8일 “헌법에 명시된 검찰이 법률에 의해 개명당할 위기에 놓였다”며 “하지만 모든 것이 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에 그 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 말했다. 전날 당정이 확정한 검찰청 폐지 등 정부조직 개편안과 관련해 자성의 목소리를 내면서도 검찰청 명칭 변경에 대한 위헌 우려를 내비친 것으로 풀이된다.



노 대행은 서울 서초구 대검찰청 출근길에서 기자들을 만나 “향후 검찰개혁의 세부적인 방향은 국민 입장에서 설계가 됐으면 하는 바람”이라며 이같이 밝혔다. 보완수사권에 대한 질문에는 “충분히 검찰도 입장을 내겠다”고 밝혔다.



노 대행 발언은 검찰의 직접 수사 기능을 폐지하는 방향의 정부 개편안을 일부 수용하는 것으로 풀이된다. 다만 검찰청 명칭 폐지와 보완수사권 등에 대해선 검찰 입장을 적극적으로 내겠다는 취지다.



헌법은 임명에 국무회의 심의를 거쳐야 하는 대상으로 ‘검찰총장’을 명시하고 있다. 이 때문에 헌법보다 하위법인 법률 개정을 통해 명칭을 폐지하는 것은 위헌 소지가 있다는 지적을 받는다. 검찰 측에서 헌법소원을 제기할 가능성도 언급된다. 정성호 법무부 장관은 지난달 25일 “헌법상 검찰총장 임명 관련 규정, 검사 관련 규정이 있기 때문에 위헌적 문제를 제기하는 분들도 있다”고 말했다.



더불어민주당은 직접 보완수사권을 폐지하고 보완수사요구권은 남겨두는 방안을 검토 중이다. 검찰 내부에선 사건 처리 지연 심화 등 부작용이 클 것이란 우려가 나온다. 한 부장검사는 “검사가 보완수사를 할 경우 1시간이면 할 수 있는데 보완수사를 요구하면 몇 달씩 걸리는 경우가 태반”이라고 말했다. 노 대행도 지난 4일 “보완수사는 검찰 권한이 아니라 의무”라고 밝혔다.



대검은 검찰의 보완수사 성공 사례를 담은 보도자료도 냈다. 검찰의 재수사 요구에도 경찰에서 불송치 결정을 유지했으나 보완수사를 거쳐 대출 사기 사건 피의자들을 재판에 넘긴 부산지검 동부지청 사례 등이 자료에 포함됐다. 검찰 관계자는 “검찰의 신속한 직접 보완수사를 통해 범죄를 엄단한 사례”라고 말했다.



양한주 기자 1week@kmib.co.kr



