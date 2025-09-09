포스코, ‘안전혁신·미래전략 자문위’ 출범

포스코그룹은 장인화 회장 직속의 독립 자문기구 ‘안전혁신·미래전략 자문위원회’를 출범한다고 8일 밝혔다. 자문위는 각 분과 별 사외 전문위원과 그룹 최고 경영진이 참여해 그룹 경영상의 방향 설정에 필요한 조언을 제공하는 역할을 하게 된다.
자문위는 안전, 미래 신사업, 커뮤니케이션 3개 분과로 구성된다. 안전 분과는 작업중지권 강화, 원·하청 통합 안전 관리 체계 구축, 인공지능(AI) 신기술 적용 등 안전 혁신 방향을 제시한다. 미래 신사업 분과는 포스코그룹의 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 에너지, 환경, 희토류 등 미래전략 산업을 발굴·육성한다. 커뮤니케이션은 자문위에서 도출한 결과물을 기반으로 정책기관을 포함한 이해관계자들의 목소리를 경청하고 효과적으로 소통해 민관 협력 기반을 다진다.
자문위원장은 금융산업공익재단 이사장으로 있는 박준식 한림대 부총장이 맡았다. 안전분과에서는 김경문 성공회대학교 총장이, 미래 신사업 분과에서는 윤영철 플래닛03파트너스 부사장과 오대균 서울대학교 객원교수가 전문위원으로 참석한다.
자문위는 9일 전남 광양에서 열리는 출범식을 시작으로 월 1회 각 사업 현장에서 정례적으로 회의를 할 예정이며, 필요시 외부 전문가 초청을 통해 의제를 결정하고 구체화해 나갈 계획이다.
