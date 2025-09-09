“내년 부산 세계유산위원회에 북한 초청”
허민 국가유산청장 취임 첫 간담회
허민(사진) 국가유산청장은 8일 “내년에 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에 북한을 초청하고자 한다”고 밝혔다.
허 청장은 이날 서울 덕수궁 석조전에서 가진 취임 후 첫 기자간담회에서 “오드레 아줄레 유네스코 사무총장 측에 남북한이 함께 할 수 있는 일에 대한 중재를 요청하는 서한을 보냈다”며 이같이 말했다. 그는 “서한에는 개최지가 부산이지만 (상징적 장소인) DMZ에서 남북이 공동 평화선언을 하며 세계에 평화의 메시지를 전달하거나 DMZ를 세계유산으로 남북이 공동 등재하는 방안 등에 대한 협조를 요청했다”고 부연했다.
아울러 “3주 전 방한한 테레사 파트리치오 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 위원장 등 유네스코 주요 자문기구 관계자들에게도 이 같은 입장을 전달했다”며 “11월 말 파리에서 개최되는 세계총회에서 구체적인 논의를 진행하자고 제안했다”고 말했다.
허 청장은 문화유산을 통한 남북 교류 의지도 드러냈다. 허 청장은 “북한이 세계유산으로 등재한 금강산의 주요 사찰 유점사 복원 지원을 통해 교류의 물꼬를 틀 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 2018년 이후 중단된 개성 고려궁성(만월대) 남북공동조사 재개 등에 대한 희망도 피력했다.
허 청장은 또 AI·디지털 기반 K헤리티지의 글로벌 확산을 위해 국가유산 3D 원천 자원을 지속적으로 확충하고 게임 영화 드라마 등 연관 산업이 활성화될 수 있도록 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 천연기념물과 명승 등 자연유산을 연구·조사·전시하는 국립자연유산원도 2030년까지 건립을 추진할 방침이다.
손영옥 미술전문기자
