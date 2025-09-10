그냥 사는 집에서… 삶과 사람을 살리는 집으로
현대건설 주거 혁신 솔루션 눈길
거실에서 이동하던 한 남성이 갑자기 바닥에 ‘쿵!’ 소리를 내고 쓰러졌다. 남성은 의식을 잃은 듯 꼼짝도 하지 않았다. 약 10초간의 정적 후, 경보음이 울리기 시작하고 “응급상황이 발생했습니다”라는 기계음이 반복됐다. 아파트 관리사무소에 이 소식이 전해졌고, 쓰러진 남성의 보호자 스마트폰에도 비상 연락이 취해졌다.
지난 5일 경기도 용인 기흥구에 위치한 현대건설 기술연구원에서 한 관계자가 ‘낙상 감지 솔루션’ 기술을 시연한 모습이다. 질병관리청에 따르면 지난해 70세 이상 노인의 낙상사고 환자 비중이 35.3%로 2014년(17.1%) 대비 2.1배 증가했다. 낙상은 노인 사고 사망 원인 2위인데, 사고 장소 1위가 집(43.6%)이다.
현대건설 관계자는 “레이더가 넘어짐을 인지하고, 10초 정도 위험도를 평가해 판단을 내린다”며 “특히 어르신들이 혼자 집에 있던 중 낙상사고가 발생해 사망하거나, 즉각 대처가 안 돼 합병증이 생기는 경우가 많다. 이에 대응하기 위한 기술을 개발하고 있다”고 설명했다.
현대건설 기술연구원에서 진행하는 각종 연구를 살펴보면 미래 주거 패러다임 전환의 과정을 알 수 있다. 주거 소비자가 원하는 방향을 고민하고, 기술적으로 구현해낼 수 있는 변화를 꾀하는 게 이곳에서 이뤄진다. 현대건설의 경우 ‘4대 주거 혁신 솔루션’을 개발하고 상용화에 속도를 내고 있다. 네 가지 솔루션은 ①올라이프케어 하우스 ②H사일런트홈 ③네오프레임 ④에너지 케어다.
현장에서 시연으로 확인한 낙상 감지 기술은 ‘올라이프케어 하우스’ 솔루션의 한 종류다. 현대건설이 입주민 건강을 전 생애에 걸쳐 관리한다. 핵심은 입주민과 집의 상호작용이다. 공간 내 각종 센서와 기술이 입주민 유전자 정보, 건강 상태, 생활패턴, 주거환경 등 데이터를 종합·분석해 건강수명 연장을 목표로 피드백을 해준다. 청정 주거, 영양·식단케어, 수면, 건강 센싱, 메디컬케어, 운동케어 등에 대해서다.
예를 들어 거실의 건강대시보드에는 집에서 수집한 입주민 데이터를 통해 위암·고지혈증 위험 등을 알리고 생활습관 가이드를 알려준다. 주방에선 맞춤형 식단 가이드가 제공되고, 화장실의 스마트미러는 건강정보를 감지하기도 한다. 침실에선 수면환경 솔루션 ‘헤이, 슬립’을 적용해 입주민의 수면을 분석하고, 온도·조명·공기질을 단계적으로 제어한다. 센서가 심박 및 호흡을 레이더로 측정(95% 이상 감지율)하고, 특이한 점이 있으면 지병을 발견하기도 한다. 실증연구에 따르면 평균 150% 이상 수면의 질이 좋아졌다고 현대건설은 설명했다.
그렇다면 수면습관이나 체질이 다른 두 사람이 같은 침실에서 자면 어떻게 될까. 현대건설 관계자는 “두 사람이 같이 수면에 들면 자연스럽게 수면 사이클의 동조화가 일어나게 된다”며 “한 사람의 수면을 기준으로 환경을 제어해도 동조화에 따라 다른 사람의 수면 질도 향상되는 방향으로 제어가 이뤄진다”고 말했다.
층간소음 저감을 위한 차별화 기술 시스템인 ‘H 사일런트 홈’ 솔루션도 추진하고 있다. 기술연구원 내 ‘H 사일런트 랩’은 층간소음 저감기술 개발의 전초기지다. 다양한 시뮬레이션과 개선 작업이 이뤄지는 공간이다.
4개 층·7가구로 꾸려진 랩에서는 가구별로 바닥 두께, 구조 형식을 달리해 다양한 환경의 층간소음 연구를 진행한다. 1층과 2층에선 각각 1990년대 지어진 아파트와 현대건설의 층간소음 저감 기술이 적용된 바닥시스템의 층간소음 정도를 체험할 수 있다. 1층에서 한 관계자가 무전으로 “일반보행으로 걸어주세요”라고 하자, 벽에 달린 모니터 속에 2층의 한 성인 남성이 걸었다. 일반적인 걸음으로도 거슬릴 정도의 소음이 들렸다. 1층의 관계자가 “발뒤꿈치 보행이요”라고 하자 ‘쿵쿵’ 소리가 더 크게 들렸다.
2층으로 올라가 같은 시연을 했다. 현대건설의 층간소음 저감기술이 적용된 3층에서 일반 보행을 하자 2층에서는 아무런 소리가 나지 않았다. 발뒤꿈치로 걸어도 집중하지 않으면 소리가 나지 않았다. 마지막으로 위층의 남성이 약 30㎝ 점프를 했을 때 아래층에서 층간소음이 비교적 선명하게 들렸으나, TV나 가전제품 등 일상 소음과 섞이면 안 들릴 정도였다.
현대건설 관계자는 “층간소음이 사회 문제로 불거지면서 정부 차원의 규제와 지원이 강화하고 있다”며 “현대건설은 국내 최초로 ‘층간소음 저감 1등급 바닥시스템’을 확보했고 최근에도 국토교통부에서 추가 1등급 기술을 인정받았다”고 설명했다.
‘네오프레임’ 솔루션은 차세대 공간 구조다. 기존 아파트들은 같은 동·평형의 가구가 똑같은 벽식 구조로 돼 있다. 반면 네오프레임은 내부에 골조나 기둥 하나 없는 공간을 구성해, 입주민이 입주할 때 가구 특성에 맞게 맞춤형으로 벽을 자유자재로 구성토록 했다. 이 때문에 같은 건물이어도 위층과 아래층이 전혀 다른 방 개수, 구조를 가질 수 있다. 현대건설은 올해 초 ‘주거용 PC(Precast Concrete) 라멘조 보-기둥 접합 기술’에 대해 전문기관 기술인증을 획득했다. 기둥과 보가 슬래브를 지지하는 라멘 구조 방식이어서 바닥 진동이 효과적으로 분산되기 때문이다. 층간소음 저감 효과도 낸다.
에너지 효율성을 높여 비용을 절감하고, 실내 환기로 쾌적한 실내환경을 조성하는 ‘에너지 케어’ 솔루션도 있다. 현대건설 관계자는 “입주민 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 입주민들이 가장 요청하는 게 전기료 절감이었다”며 “로봇청소기·건조기·식기세척기 등 다양하고 편리한 가전기기가 늘어나면서 에너지 사용이 늘고, 이상기후에 따른 냉난방 비용도 많아지고 있기 때문”이라고 말했다. 에너지케어 랩에서는 열교환 환기장치, 고단열 창로 및 외피, 태양광·에너지저장장치(ESS)·건물일체형태양광(BIPV) 등 신재생에너지 및 관리 플랫폼을 실험·검증하고 있다.
현대차와 협업해 전기차를 일종의 주택 배터리로 활용하는 방안도 연구하고 있다. 태양광은 주거용 에너지로는 그리 적합한 에너지원이 아니라는 의견이 많다. 태양광 에너지는 해가 뜨는 낮에 대량 생산되는데, 대부분 가구는 퇴근 후 밤 시간에 에너지를 활용하기 때문에 잉여생산량이 많다. 이 간극을 메우기 위해 ESS가 미리 충전해둔 배터리 역할을 하는데, 전기차 역시 보조 배터리로 활용하는 것이다. 낮 시간 태양광 에너지 가격이 쌀 때 전기차 충전을 해서 퇴근 후 집에 연결해 밤에 사용하는 식이다.
현대건설 관계자는 “집이 개인의 삶과 연동돼 나와 일상을 변화시키는 경험의 공간이 될 수 있도록 4대 주거 솔루션을 개발하고 있다”며 “주거의 본질인 안전하고 편안한 생활을 보장하고, 개인화된 라이프스타일에 맞춘 환경 설계와 능동적 케어 기능을 높여갈 것”이라고 말했다.
용인=권중혁 기자 green@kmib.co.kr
