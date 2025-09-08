美에 신·증설 중인 한국 공장 20곳 안팎… 배터리 공장 구금 사태로 투자 ‘빨간불’
철강·배터리 공장 등 지연 가능성
“비자 규정대로면 공기 준수 어려워”
미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 300여명 체포·구금을 계기로 한국 기업들의 미국 내 생산시설 투자에도 빨간불이 켜졌다. 구금자들에 대한 정부 간 석방 교섭은 마무리됐지만, 사태의 근본 원인으로 지목되는 ‘비자’ 문제는 그대로이기 때문이다. 미국 내 공장 신설 또는 증설에 나선 기업들의 대미 투자 계획도 차질을 빚어질 것이란 우려가 나온다. 한국 기업이 미국에 신·증설 중인 공장은 20곳 안팎에 달한다.
미국 당국의 대규모 단속 대상이 된 배터리 공장은 LG에너지솔루션과 현대차가 2023년부터 배터리 셀 합작법인 ‘HL-GA’를 만들어 6조원을 투자한 곳이다. 현대자동차그룹 아메리카 메타플랜트(HMGMA) 부지에 있는 이곳은 올해 공정이 마무리 단계에 접어들어 내부 설비 공사와 배터리 생산 장비 반입 작업이 진행 중이었다고 한다. 업계 관계자는 7일 “현장에 한국인 임직원들이 많았던 것도 막판 설비 작업을 하면서 심혈을 기울일 것이 많았기 때문”이라고 말했다.
연간 전기차 30만대 분량의 배터리셀을 생산할 수 있는 이 공장은 이르면 내년 가동될 전망이었다. 현대차는 이곳에서 생산된 배터리셀을 HMGMA 부지 내에 있는 현대모비스에서 배터리 팩으로 제작해 현대차 HMGMA, 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장 등 현대차그룹의 미국 공장에서 전기차로 만들어낸다는 계획을 세웠다. 하지만 이번 사태로 HL-GA 공장 가동 지연이 불가피해지면서 현대차의 HMGMA 생산 계획에도 적잖은 차질이 빚어질 것으로 보인다. HMGMA는 현재 연간 30만대 생산 체제를 갖추고 있으나, 배터리 공급이 지연되면 72.6% 수준인 가동률을 더 끌어올리기 어렵다. 배터리 공급망 차질이 장기화하면 현대차그룹이 260억 달러(약 36조1300억원)를 투입해 진행 중인 루이지애나 철강공장, 로봇 공장 신설 등도 줄줄이 지연될 가능성이 크다.
미국 공장 신·증설이 활발한 다른 배터리 업체 역시 긴장 상태다. LG에너지솔루션은 이번 단속 대상이 된 조지아 공장 외에도 미국 내에서 공장 3곳을 건설 중이다. SK온은 현대차와 합작으로 조지아주에 배터리 합작공장인 HMG북미JV를 내년 상반기 가동을 목표로 건설 중이고, 삼성SDI도 스텔란티스와의 합작2공장(인디애나주)을 2027년 가동을 목표로 하고 있다. 업계에서는 “현실적으로 미국에서 배터리 전문 인력 구하기가 어려운 상황에서 비자를 규정대로만 준수하라고 하면 공기를 지키기 어려울 것”이라는 우려도 나온다.
