시사 전체기사

[포토] 달려라 달려

입력:2025-09-07 19:25
공유하기
글자 크기 조정

기수를 태운 경주마들이 7일 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 힘차게 달리고 있다. 렛츠런파크 서울에서는 오는 21일까지 주말마다 승마 체험과 드론 레이저쇼 등 ‘별밤마(馬)중 페스티벌’이 진행된다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대도서관 “잠 못 잤다”면서도 5시간 라방…마지막 방송
강훈식 “美 구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리”
조국혁신당 사무총장 사퇴…“당 내홍 한복판 선 조국에게 사과”
시진핑·푸틴 ‘불로장생 대화’ 돌연 삭제…무슨 일?
스마트폰 치우고 3개월… 7세 쌍둥이에게 일어난 기적
한국인 구금된 美 수용소는 어떤 곳? “감옥보다 열악”
손흥민 1골1도움 활약…홍명보호, 미국 평가전 2-0 완승
‘어쩔수가없다’ 박찬욱 베네치아 수상 불발…황금사자상에 짐 자무시
국민일보 신문구독