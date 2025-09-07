이시바, 지지율 반등에도 코너 몰려… 한·일관계 변화 가능성
유임론-퇴진론 분열 조짐에 사퇴
지한파로 종전일 ‘전쟁 반성’ 언급
차기 총재 강경파 다카이치 거론
이시바 시게루 일본 총리는 최근 내각 지지율 상승에도 불구하고 집권 자민당 내에서 자신의 유임론과 퇴진론으로 당론이 분열될 조짐을 보이자 자진 사퇴를 결정했다. 보수 성향의 자민당 내에서 몇 안 되는 ‘지한파’인 이시바 총리가 물러나면서 한·일 관계에도 변화가 예상된다.
자민당은 당초 8일 중 조기 총재 선거 시행 여부를 결정할 예정이었다. 일명 ‘리콜 규정’으로 불리는 당규 6조 4항에 따라 현역 중·참의원(295명)과 도도부현 대표(47명)를 합한 342명 중 과반(172명)이 찬성하면 조기 총재 선거를 치를 수 있다. 다만 자민당이 지금까지 리콜 규정을 발동해 총재를 교체한 적은 없다.
자민당은 지난해 10월 중의원 선거와 올해 6월 도쿄도의회 선거, 이어진 7월 참의원 선거에서 모두 과반 의석을 확보하지 못하고 3연패 당하자 이시바 총리 끌어내리기에 나섰다. 하지만 이시바 정부가 미국과의 무역 협상을 타결하고 이재명 대통령이 한국 정상으로는 이례적으로 미국보다 먼저 일본을 찾아오는 등 외교적 성과를 내자 최근 내각 지지율이 40% 안팎까지 상승했다. 참의원 선거에서 참정당의 약진으로 극우 확산을 우려한 일본 내 여론도 자민당 내 비주류로 분류되는 이시바 총리 지지세를 반등시킨 원인으로 꼽힌다. 이시바 총리는 지난달 15일 종전일(패전일) 전몰자 추도식에서 “전쟁의 반성과 교훈을 다시 가슴 깊이 새겨야 한다”고 말했다. 지난달 23일 이 대통령과의 도쿄 정상회담에선 1998년 발표된 ‘김대중-오부치 선언 계승’을 언급했다.
하지만 이달 들어 모리야마 히로시 간사장을 포함한 자민당 4역이 참의원 선거 패배를 책임지는 형태로 일제히 사퇴한 데 이어 현역 의원 및 도도부현 대표의 과반에 가까운 160여명이 조기 총재 선거에 대한 찬성 의사를 밝히자 이시바는 유임 의사를 꺾었다.
당내에선 “8일 조기 총재 선거 시행 여부를 확인하면 결과와 관계없이 당이 분열될 것”이라는 우려가 고조됐고, 이에 6일 밤 스가 요시히데 전 총리와 고이즈미 신지로 농림수산상이 이시바 총리에게 당내 분열 방지를 위한 퇴임을 촉구했다고 니혼게이자이신문이 전했다.
차기 자민당 총재의 유력 후보로는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 거론된다. 다카이치의 경우 ‘여자 아베 신조’로 불리는 강경 보수파로, 지난해 9월 총재 선거 결선투표에서 이시바에게 밀려 사상 첫 여성 총리 도전에 실패했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
