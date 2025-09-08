특검, 표결참여 의원 불러 추경호 ‘의총 장소 혼선’ 역규명
국힘 계엄해제 표결방해 의혹 겨냥
김종민 의원 소환… 8명 조사 마쳐
원내대표실 있던 김용태 조사 방침
국회 비상계엄 해제 표결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검이 7일 김종민 무소속 의원을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 특검은 계엄군과 경찰에 의해 국회가 통제되던 상황 속에서 김 의원을 포함해 당시 야당 의원 대다수가 본회의장에 진입해 표결에 참여했던 과정을 세밀하게 조사하고 있다. 동일한 조건 속에서 국민의힘 의원 대부분이 표결에 불참하게 된 이유가 추경호 당시 국민의힘 원내대표의 의원총회 소집장소 변경 공지에 따른 혼선 때문이었는지를 역으로 규명하려는 시도로 풀이된다.
특검은 이날 김 의원을 포함해 지금까지 계엄해제 표결 방해 의혹 수사와 관련해 현역 국회의원 8명을 참고인으로 조사했다. 김예지 국민의힘 의원을 빼고는 모두 계엄해제 표결에 참여한 인사다.
특검은 이들 의원을 상대로 당시 통제선을 뚫고 국회 경내에 어떻게 진입했는지, 본회의장 표결에는 어떻게 참여했는지를 구체적으로 조사한 것으로 알려졌다. 계엄해제 의지가 있었다면 표결 참여가 불가능한 상황이 아니었다는 점을 확인하려는 취지다. 계엄해제 의결 정족수인 151번째로 본회의장에 들어선 김 의원은 이날 국민일보 통화에서 “비상계엄 당시 국회 진입로 서너 곳이 모두 막혀 담을 넘어 들어갔다”고 당시 상황을 설명했다.
특검은 당적과 관계없이 국회 진입이 제한됐지만, 최종적인 표결 결과는 당적에 따라 크게 달라진 점에 주목한다. 당시 민주당 소속 의원 171명 중 154명이 표결에 참여한 반면 국민의힘은 108명 의원 중 18명만이 표결에 참여했다. 특검은 같은 조건에서 이런 상반된 결과가 나온 요인이 추 의원의 의총 소집장소 메시지 혼선 때문은 아닌지 의심하고 있다. 추 의원이 계엄 직후 의총 장소를 세 차례 변경했고, 이는 국민의힘 소속 의원들의 표결 참여 방해로 이어졌다는 게 특검의 시각이다.
특히 특검은 추 의원이 표결 30여분 전 우원식 국회의장과 통화하며 “국회 통제 때문에 의원들이 못 들어오고 있다”고 말하면서도 국회 통제 상황을 우회하기 위한 다른 수단을 강구하지 않은 점은 모순이라고 보고 있다. 추 의원은 최종적으로 의총 소집 장소를 당사로 변경한 이후 이를 다시 국회로 변경 공지하지 않았다.
특검은 추 의원이 국회 원내대표실에 있으면서도 표결에 불참했고, 당시 원내대표실에 함께 머물렀던 국민의힘 의원 대부분이 표결에 참여하지 않은 점도 주목하고 있다. 특검은 이들과 함께 있다가 본회의장으로 이동해 표결에 참여한 김용태 의원을 당시 원내대표실 내에서 이뤄진 의사결정 과정을 설명할 핵심 참고인으로 보고 조사한다는 계획이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
