‘전관 영입·심장 시술’ 버티는 한학자… 특검 “11일 나와라”
‘통일교 유착 의혹’ 공개 출석 요구
8일 건진 기소·9일 한덕수 소환
‘건진법사·통일교 게이트’ 핵심 피의자인 한학자(사진) 통일교 총재가 소환조사를 거부하며 김건희 특검과의 치열한 수싸움을 벌이고 있다. 한 총재는 전관 출신 변호인단을 꾸리는 등 총력전에 들어간 모습이다. 민중기 특별검사가 한 총재 변호인과 독대하며 ‘차담 논란’을 겪은 특검팀은 오는 11일 한 총재의 출석을 재차 압박하고 나섰다. 한 총재의 건강상 문제가 고려 대상이 될 수 없다는 입장이다.
7일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 한 총재의 ‘공개 출석’ 원칙을 고수하고 있다. 특검은 8일 한 총재에게 소환을 통보했지만, 한 총재 측이 건강상 이유를 들어 불출석 사유서를 제출하자 11일 재차 소환을 통보했다.
한 총재는 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 6000만원대 그라프 목걸이와 2000만원 상당 샤넬 가방 2개 등을 전달하며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의를 받는다. 같은 해 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 권성동 국민의힘 의원에게 통일교 지원을 요청하며 1억원을 건넨 혐의도 있다. 특검은 윤 전 본부장과 김 여사를 구속 기소하며 공소장에 한 총재와의 연관성도 적시했다. 특검은 한 총재의 허가로 이 같은 범행이 가능했다고 본다.
한 총재 측은 소환조사가 임박하자 변호인들을 전관 출신으로 꾸리며 일찌감치 대응에 나섰다. 한 총재 변호인단에는 이재명정부 초대 민정수석으로 임명됐다가 낙마한 오광수 변호사와 ‘특수통’ 강찬우 변호사 등이 포함됐다. 특히 민 특검의 법관 시절 배석판사였던 법무법인 태평양 이모 변호사도 변호인단에 이름을 올렸다. 이 변호사는 최근 통일교 수임 사건을 숨긴 채 민 특검과 차담을 나눈 사실이 밝혀져 논란이 된 바 있다. 오 변호사는 특검보와 면담한 사실이 드러나자 지난 4일 사임했다.
특검은 한 총재에 대한 서면·방문 조사는 고려하고 있지 않다며 강수를 뒀다. 한 총재의 건강 문제가 조사를 거부할 명분이 되지 않는다고 특검은 본다. ‘더는 흔들려선 안 된다’는 특검 내부 기류도 이 같은 판단에 작용한 것으로 보인다. 한 총재는 서울아산병원에서 심장 시술을 받은 뒤 지난 5일 퇴원했다. 불출석 시 의료기록 검증이나 강제 조치가 이뤄질 가능성도 있다.
특검은 8일 알선수재 등 혐의로 구속된 전씨를 재판에 넘길 계획이다. 9일에는 한덕수 전 국무총리를 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 이봉관 서희건설 회장의 사위인 박성근 전 검사가 총리 비서실장에 임명된 과정을 확인하는 차원이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
