‘성비위 파문’ 늑장 대응 파장… 조국혁신당 지도부 총사퇴
비대위 전환… 창당 이후 최대 위기
‘사태 침묵’ 조국, 모든 일정 올스톱
2차 가해 논란 최강욱 민주 당직 사퇴
조국혁신당이 당내 성비위 파문으로 지도부가 총사퇴하며 창당 이후 최대 위기를 맞았다. 당은 사태 발생 직후부터 늑장 대응해 파장을 키웠고, 실질적 리더인 조국 혁신정책연구원장은 출소 후에도 상처를 외면한 채 외부 일정에만 매진했다. 혁신당은 지난해 12월 조 원장 형 확정 이후 권한대행 체제가 출범한 지 9개월 만에 비상대책위원회 체제로 전환하게 됐다.
김선민 당대표 권한대행은 7일 긴급 기자회견을 열고 지도부 총사퇴를 알렸다. 김 대행은 “혁신당은 신생 정당이다. 대응 조직과 매뉴얼도 없는 상태에서 일이 일어났다. 모두 제 불찰”이라며 “더 과감한 조치를 해야 하지만 못했다. 진심으로 사죄드린다”고 전했다. 황현선 사무총장과 ‘성희롱은 범죄가 아니다’라는 취지로 발언했던 이규원 사무부총장도 동반 사퇴했다. 비대위원장은 당무위원회를 거쳐 결정할 예정이다.
혁신당이 여기까지 온 건 무엇보다 당의 미온적 대응 탓이다. 강미정 대변인은 지난 5일 탈당 기자회견에서 “윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물로 채워져 있었고 외부 조사 기구 설치 요구는 한 달이 넘도록 받아들여지지 않았다”며 “그 과정에서 피해자들에게 또 다른 가해가 쏟아졌다”고 주장했다.
조 원장은 광복절 특별사면 출소 후 당 내부를 정비해야 했지만 소홀히 했다. 대신 더불어민주당과의 선명성 경쟁만 염두에 둔 듯 지역 일정을 지속했다. 피해자 대리인이었던 강미숙 혁신당 여성위원회 고문은 국민일보와의 통화에서 “조 원장에게 (옥중 서신으로) 조직 개편을 통해 문제를 해결해 달라고 요청했지만 답변을 받지 못했다”며 “조 원장은 형식 논리에 숨으면 안 된다”고 비판했다. 조 원장은 최근 페이스북에 “당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차 진행 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다”고 해명했다. 그러나 강 고문은 “조 원장이 상징적 리더라는 것을 누구도 부정하지 않는데, (조 원장이) 비당원이라고 얘기하는 거야말로 밤하늘을 보고 태양이 존재하지 않는다고 말하는 것과 같다”고 지적했다. 조 원장은 결국 이날 모든 일정을 중단했다.
피해자를 위한 구체적 후속 조치도 감감무소식이다. 당은 인권 향상·성평등 문화혁신 특위 및 권고사항 이행 태스크포스(TF)를 만들었다. 지난달 20일 권고안을 제시하며 활동을 종료했지만 당무위 소집이 이뤄지지 않고 있는 것으로 전해졌다. 혁신당 관계자는 “최고위에서는 의결됐지만 공식적으로 인준되려면 당무위를 거쳐야 한다. 그 과정이 남아 있다”고 말했다.
이번 사태 관련 2차 가해성 발언으로 논란을 일으킨 최강욱 민주당 교육연수원장도 이날 사퇴했다. 최 원장은 “저로 인해 많은 부담과 상처를 느끼신 분들에 대한 최소한의 도리라 생각한다”고 했다. 주진우 국민의힘 의원은 8일 혁신당 관계자와 최 원장을 성폭력 비위 2차 가해 혐의로 고발할 예정이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
