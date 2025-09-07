철조망 안 군용막사 같은 수용소… “수갑 풀었지만 시설 열악”

한국인 구금된 美 교정시설 르포



현대차공장서 버스로 2시간 끌려와

경찰, 접근 통제·주변 정차도 제지

총영사 “첫 면담한 분들은 건강해”

6일(현지시간) 촬영한 미국 조지아주 포크스턴의 디레이 제임스 교정시설 전경. 철조망으로 둘러싸인 수용시설에 한국인 300여명이 구금돼 있다.

6일(현지시간) 오후 미국 조지아주 포크스턴의 디레이 제임스 교정시설. 완강한 철조망으로 빽빽하게 둘러싸인 부지 안쪽으로 군용 막사 같은 수용시설이 눈에 띄었다. 지난 4일 조지아주 서배너 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류·근로 등의 혐의로 체포된 한국인 직원 300여명 중 대부분이 구금된 곳이다.



취재진이 정문 입구 근처로 접근하는 것은 통제됐다. 도로 건너편 둔덕에 주차하는 도중에도 경찰차가 나타나 정차하지 말 것을 요구했다. 주변에 주택이 드문드문 있었지만 사람을 찾기 어려울 정도로 적막한 분위기였다.



글로벌 기업이 투자하는 공장 부지에서 일하던 한국 국민이 미국 이민세관단속국(ICE)의 군사작전 같은 이민 단속에 걸려 이렇게 낯선 수용시설로 이송됐다. ICE가 공개한 4일 단속 당시 영상을 보면 직원들이 쇠사슬 등으로 손발이 결박된 채 버스를 타는 모습이 나온다. 그렇게 체포된 이들이 이곳으로 옮겨진 것이다.



이날 오전부터 영사 면담이 이뤄졌다. 이들을 면담하고 나온 조기중 워싱턴 총영사는 취재진과 만나 “오늘 확인된 분도 있고 안 된 분도 있는데 모든 분이 지내는 데 큰 문제가 없는지 확인하려고 한다”며 “우선 담당 영사가 안의 시설을 확인했고 오늘 면담한 분들은 건강한 모습으로 잘 지내고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “우리 국민에 대해 큰 불편함이 없도록 최대한 배려해 달라고 얘기했고 실무진에서 가능한 방안들을 교환했다”고 덧붙였다.



외교부는 서배너에 조 총영사를 반장으로 한 현장대책반을 설치해 대응에 나섰다. 조 총영사는 구금된 이들이 언제부터 나올 수 있느냐는 질문에는 “지금 드릴 수 있는 말씀이 없다”고 답했다. 다만 ICE 당국자를 접촉한 이민 전문 최영돈 변호사는 “ICE 관계자로부터 들은 이야기로는 수요일(10일)까지 모든 한국 분을 본국으로 돌아가게 하려는 계획을 가지고 협상 중이라고 한다”고 말했다.



LG에너지솔루션 협력사 현지법인 관계자는 “오늘 아침에 구금된 직원 한 명과 통화가 됐다. 직원 말로는 밥도 주고 샤워도 할 수 있지만 열악하다고 하더라. 수갑은 차지 않고 있다고 한다”고 취재진에게 전했다.



구금시설에서 북쪽으로 차로 2시간 거리에 엘러벨 현대차 공장이 있다. 이 부지 안에 있는 배터리 공장 건설 현장이 ICE로부터 급습을 당했다. 이날 오후 찾은 공장 부지에는 적막만 흘렀다. 보안 요원이 입구를 통제한 채 “아무 말도 할 수 없다”고 했다.



포크스턴·엘러벨(조지아주)=글·사진 임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



