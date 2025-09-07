7월까지 임금체불 총 1조3421억… 수도권이 절반 차지
노동부, 시·도별 체불 현황 첫 공개
피해 노동자 17만명… 경기도 최다
정부가 17개 시·도 임금체불 현황을 조사한 결과 경기도의 체불 규모가 가장 큰 것으로 나타났다.
7일 고용노동부가 공개한 17개 시·도별 임금체불 현황에 따르면 올해 7월 기준 임금체불 총액은 1조3421억원, 체불 피해 노동자는 17만3000명이다. 노동부가 지자체별 체불 현황을 분석해 지방 정부와 공유한 것은 처음이다.
시·도별 체불액을 보면 경기도가 3540억원으로 가장 많았다. 경기도에서 일하는 4만3200명의 노동자가 제때 임금을 받지 못했다. 두 번째로 체불액 규모가 큰 서울은 4만7000명의 노동자 임금 3434억원이 체불됐다. 경기·서울의 체불액은 6974억원으로 전체의 52%에 달했다. 기업 다수가 경기(25%)와 서울(18.8%)에 몰려 있기 때문이다. 이어 경남(756억원·1만400명) 부산(745억원·1만400명) 광주(672억원·4400명) 순으로 체불 규모가 컸다. 업종별로 보면 제조업·건설업에서의 체불이 많았다.
노동부는 매달 시·도별 체불 현황을 지자체와 공유한다는 방침이다. 김유진 노동부 노동정책실장은 “10월 지자체와 대규모 임금체불 합동 단속을 추진한다. 지자체에 근로감독 권한을 위임하기 위한 법적·제도적 근거도 마련할 예정”이라고 밝혔다.
