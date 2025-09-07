동맹국 기업 직원을 중범죄자 다루듯… 손발 묶어 연행

미 ICE 공개 영상에 급습 장면 담겨

버스 앞에 세워 쇠사슬 등으로 결박

영장엔 중남미 4명… 이후 확대된 듯

미국 이민 당국 요원이 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한 직원의 몸에 쇠사슬을 감고 있다. 연합뉴스

지난 4일(현지시간) 미국 이민 단속 당국의 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 단속은 군사작전을 방불케 했다. 비자와 체류 시한 문제가 대부분인데도 동맹국의 글로벌 기업 직원들을 중범죄자 다루듯 허리와 발을 쇠사슬로 묶고 손도 결박했다.



단속 이튿날인 5일 이민세관단속국(ICE)이 공개한 영상과 사진에는 한국 직원들이 연행되는 모습이 생생히 담겨 있다. 2분34초 분량의 영상을 보면 ICE 등 단속 요원들은 군용 차량과 대형 SUV 수십대, 헬기까지 동원해 공장 부지를 급습했다. 요원들은 총과 방탄복으로 무장한 상태였다. 단속에는 ICE뿐 아니라 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등 다양한 기관이 총동원됐다.



군복을 입고 무장한 마약단속국 요원 10여명이 양손 결박용으로 추정되는 끈 뭉치를 들고 건물 밖에서 대기하는 모습이 나왔다. 이후 단속 요원들의 지시에 따라 현장 직원들이 천천히 건물 내부에서 이동했다. 이 과정에서 일부 직원의 뒷모습과 옆얼굴이 노출됐다. 직원들의 근무복 조끼에는 DSK 메카닉, HL-GA 배터리회사, LG CNS 등 소속 회사명이 적혀 있었다.



단속 요원들은 현장 직원들을 일렬로 서게 한 뒤 버스에 양손을 짚게 했다. 이어 허리와 다리에 체인을 묶고 손은 끈으로 결박했다. 손발이 묶인 직원들이 버스에 탑승하는 모습도 그대로 담겼다. 중남미 출신으로 추정되는 직원 두 명이 부지 내 연못으로 피했다가 단속 요원들이 이들을 밖으로 나오게 해 체포하는 장면도 담겼다.



요원들이 한국인으로 추정되는 직원들을 건물 밖으로 내보내는 모습. 연합뉴스

ICE는 이번 단속 작전으로 475명을 체포했다고 밝혔다. ICE는 “체포된 이들은 비자 조건 또는 신분 위반으로 불법 근로 중인 것으로 확인됐다”며 “단기체류 또는 관광비자 소지자는 미국 내 근로가 허용되지 않는다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령도 이번 단속 관련 질문에 “내 생각에 그들은 불법 체류자였고 ICE는 자기 할 일을 한 것”이라고 답했다.



이번 작전은 애초 4명의 근로자를 특정해 시작됐으나 작전 과정에서 단속 범위가 대폭 확대된 것으로 보인다. 연방법원이 지난달 31일 발부한 영장을 보면 압수수색 대상 인물은 중남미 계열로 추정되는 남성 3명과 여성 1명으로 얼굴과 실명까지 특정돼 있다. 한국인 직원은 압수수색 대상이 아니었지만 수색 과정에서 수사가 확대된 것으로 추정된다.



압수수색 범위는 총 35에이커(약 14 만㎡)로 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 캠퍼스 내 배터리 공장 건물과 부속 건물, 부지 전체가 포함했다. 혐의는 불법 이민자 고용 등으로 여권과 비자, 영주권, 고용 기록 등이 압수수색 대상에 들어갔다. 15쪽 분량의 영장에 수색 대상 인물이 특정돼 있고 자세한 혐의와 수색 대상 건물 사진까지 첨부된 것을 보면 이민 당국이 오랫동안 내사를 통해 이번 단속을 준비한 것 아니냐는 관측이 나온다.



포크스턴·엘러벨(조지아주)=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 4일(현지시간) 미국 이민 단속 당국의 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 단속은 군사작전을 방불케 했다. 비자와 체류 시한 문제가 대부분인데도 동맹국의 글로벌 기업 직원들을 중범죄자 다루듯 허리와 발을 쇠사슬로 묶고 손도 결박했다.단속 이튿날인 5일 이민세관단속국(ICE)이 공개한 영상과 사진에는 한국 직원들이 연행되는 모습이 생생히 담겨 있다. 2분34초 분량의 영상을 보면 ICE 등 단속 요원들은 군용 차량과 대형 SUV 수십대, 헬기까지 동원해 공장 부지를 급습했다. 요원들은 총과 방탄복으로 무장한 상태였다. 단속에는 ICE뿐 아니라 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA), 조지아주 순찰대 등 다양한 기관이 총동원됐다.군복을 입고 무장한 마약단속국 요원 10여명이 양손 결박용으로 추정되는 끈 뭉치를 들고 건물 밖에서 대기하는 모습이 나왔다. 이후 단속 요원들의 지시에 따라 현장 직원들이 천천히 건물 내부에서 이동했다. 이 과정에서 일부 직원의 뒷모습과 옆얼굴이 노출됐다. 직원들의 근무복 조끼에는 DSK 메카닉, HL-GA 배터리회사, LG CNS 등 소속 회사명이 적혀 있었다.단속 요원들은 현장 직원들을 일렬로 서게 한 뒤 버스에 양손을 짚게 했다. 이어 허리와 다리에 체인을 묶고 손은 끈으로 결박했다. 손발이 묶인 직원들이 버스에 탑승하는 모습도 그대로 담겼다. 중남미 출신으로 추정되는 직원 두 명이 부지 내 연못으로 피했다가 단속 요원들이 이들을 밖으로 나오게 해 체포하는 장면도 담겼다.ICE는 이번 단속 작전으로 475명을 체포했다고 밝혔다. ICE는 “체포된 이들은 비자 조건 또는 신분 위반으로 불법 근로 중인 것으로 확인됐다”며 “단기체류 또는 관광비자 소지자는 미국 내 근로가 허용되지 않는다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령도 이번 단속 관련 질문에 “내 생각에 그들은 불법 체류자였고 ICE는 자기 할 일을 한 것”이라고 답했다.이번 작전은 애초 4명의 근로자를 특정해 시작됐으나 작전 과정에서 단속 범위가 대폭 확대된 것으로 보인다. 연방법원이 지난달 31일 발부한 영장을 보면 압수수색 대상 인물은 중남미 계열로 추정되는 남성 3명과 여성 1명으로 얼굴과 실명까지 특정돼 있다. 한국인 직원은 압수수색 대상이 아니었지만 수색 과정에서 수사가 확대된 것으로 추정된다.압수수색 범위는 총 35에이커(약 14 만㎡)로 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 캠퍼스 내 배터리 공장 건물과 부속 건물, 부지 전체가 포함했다. 혐의는 불법 이민자 고용 등으로 여권과 비자, 영주권, 고용 기록 등이 압수수색 대상에 들어갔다. 15쪽 분량의 영장에 수색 대상 인물이 특정돼 있고 자세한 혐의와 수색 대상 건물 사진까지 첨부된 것을 보면 이민 당국이 오랫동안 내사를 통해 이번 단속을 준비한 것 아니냐는 관측이 나온다.포크스턴·엘러벨(조지아주)=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지