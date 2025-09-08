시사 전체기사

피 안 뽑고 땀만으로 건강 진단한다

입력:2025-09-08 01:23
공유하기
글자 크기 조정

카이스트 연구진 스마트 패치 개발
땀 속 대사산물 시간순서로 채집
체내 변화 측정… 잠재적 위험 확인

혈액 검사 대신 땀만으로 체내 변화를 정밀하게 측정할 수 있는 ‘스마트 패치’를 개발한 한국과학기술연구원(KAIST)의 정기훈 바이오 및 뇌공학과 교수(오른쪽)와 전재훈 박사과정생. 이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈 온라인판에 게재됐다. 카이스트 제공

혈액 검사 대신 땀으로 몸의 건강 상태를 정밀하게 진단할 수 있는 기술이 개발됐다.

한국과학기술연구원(KAIST)은 정기훈 바이오 및 뇌공학과 교수 연구팀이 땀만으로 체내 변화를 정밀하게 측정할 수 있는 ‘스마트 패치’를 개발했다고 7일 밝혔다. 얇고 유연한 센서로 구성된 패치를 피부에 직접 부착하는 방식이다. 패치에는 땀을 모으는 미세한 통로와 빛을 이용해 땀 속 성분을 정밀하게 분석하는 초미세 ‘나노플라즈모닉 구조’가 함께 탑재돼 있다. 나노플라즈모닉 구조를 활용하면 나노 크기의 금속 패턴이 빛과 상호작용해 땀 속 분자의 존재나 농도 변화를 고감도로 감지할 수 있다.

연구팀이 개발한 패치는 빛을 나노미터 수준에서 조작해 분자의 성질을 읽어내는 나노 광학 기술과 머리카락보다 가느다란 채널 속에서 땀을 정밀하게 제어하는 미세 유체 기술을 접목했다. 시간 순서대로 땀을 채집할 수 있는 미세 유체 기술은 다양한 대사물질의 체내 변화를 쉽게 측정할 수 있다.

이 같은 기술을 통해 연구팀은 운동할 때 나오는 땀의 성분 변화를 연속적으로 추적하는 데 성공했다. 기존에는 땀을 통해 동시에 두 가지 성분만 확인 가능했지만, 이번 연구에서는 요산, 젖산, 티로신 등 대사 물질이 운동과 식단에 따라 어떻게 변화되는지 정량적으로 분석할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

연구팀은 패치를 통해 운동 중에 발생하는 지구력과 근육량 변화를 파악할 수 있고, 이런 수치 변화를 통해 통풍·간 기능 이상·신장 질환 등 잠재적 위험도 확인할 수 있다고 설명했다. 인공지능(AI) 분석 기법을 적용해 땀 속에 혼합된 복잡한 성분들 중 원하는 대사산물의 신호를 정확하게 분리해 낼 수도 있다.

이번 연구는 전재훈 박사과정생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈 온라인판에 게재됐다. 정 교수는 “이번 연구는 땀 패치만으로 체내 대사 변화를 시간에 따라 정밀하게 모니터링할 수 있는 기반을 마련했다”며 “만성질환 관리, 약물 반응 추적 등 다양한 분야로 확장될 수 있을 것”이라고 말했다.

심희정 기자 simcity@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美파워볼 ‘2조5억 잭폿’…당첨자 ‘O명’, 당첨금 나눈다
“날 대체할 챗봇을 훈련시켰다”… AI에 해고 직격탄
‘슈카 990원 빵’ 응원하며 비트코인 꺼낸 하태경 왜?
조국혁신당 사무총장 사퇴…“당 내홍 한복판 선 조국에게 사과”
대도서관 “잠 못 잤다”면서도 5시간 라방…마지막 방송
외국인은 명동-홍대 4만5000원? 日 방송에 딱 걸린 택시 바가지
군산 시간당 150㎜ 괴물폭우…전북 곳곳 피해 속출
스마트폰 치우고 3개월… 7세 쌍둥이에게 일어난 기적
국민일보 신문구독