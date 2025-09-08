실용주의 통했나… 불경기에도 판매는 더 강세

[And 문화] 프리즈 서울

지난 4일 서울 강남구 코엑스 ‘프리즈 서울 2025’ 아트페어를 찾은 관람객들이 하우즈앤워스 부스 앞을 지나고 있다. 뒤로 보이는 마크 브래드퍼드 3점 연작 블루 추상화는 개막 첫날인 3일 아시아 컬렉터에게 프리즈서울 사상 최고가인 62억원에 팔렸다.

불경기에 62억원 역대 최고가 탄생…미술관 전시 병행 ‘붐업’



프리즈 서울에 참가한 화이트 큐브 부스. 정면에 보이는 게오르그 바젤리츠의 회화 역시 개막 첫날 약 21억원에 판매됐다.

한국 갤러리 ‘마의 숫자 30’ 효과 있네



프리즈 서울 ‘프리즈 마스터스’ 섹션에 참가한 학고재갤러리의 김환기의 비구상화.

살아 있는 거장 중심… 50만 달러 이하 시장 안착?

