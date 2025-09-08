“비즈니스석 부럽지 않네”… 하늘 위 ‘프이코 대전’

국내 항공업계가 이코노미석(일반석)과 비즈니스석 사이 등급인 ‘프리미엄 이코노미석’, 일명 ‘프이코’ 경쟁에 나섰다. 장거리 여행 수요 증가와 합리적인 가격을 원하는 소비자 요구가 맞물리면서 항공사들은 좌석 공간 확대와 서비스 차별화를 통해 수익성과 고객 만족을 동시에 노리고 있다.
아시아나항공, 국내 항공사 최초로 도입
국내에서는 2017년 5월 아시아나항공이 처음으로 ‘이코노미 스마티움’을 도입하며 시장에 첫선을 보였다. 15대의 A350 기종에 적용된 36석 규모의 좌석은 일반석보다 약 10㎝ 넓은 간격을 제공해 장거리 탑승객에게 쾌적한 환경을 제공한다. 우선 탑승, 수하물 우선 수취, 장거리 노선 이용객 대상 라운지 이용 등의 혜택이 포함되며 편도 기준 단거리 5만원에서 장거리 22만원의 추가 요금이 부과된다. 현재 미국, 유럽, 동남아 등 A350 투입 노선에서 운영되고 있다.
에어프레미아, ‘프이코’ 특화 내세워 정착
저비용항공사(LCC) 후발 주자인 에어프레미아는 운영 중인 8대 항공기 전체에 프리미엄 이코노미를 도입하며 시장 내 입지를 공고히 했다. ‘와이드 프리미엄’이라는 명칭으로 운영되는 좌석은 42~46인치의 넓은 간격, 독립식 팔걸이, 13인치 엔터테인먼트 화면 등을 갖춰 장거리 비행에 최적화됐다. 전용 체크인, 우선 탑승, 최대 32㎏ 무료 수하물, 기내식 서비스 등 대형항공사(FSC) 수준의 혜택을 합리적인 가격에 제공하며 ‘가성비’ 좌석으로 평가받고 있다.
에어프레미아는 2022년 국제선을 취항하며 장거리 전문 LCC로 자리매김했다. 초창기 브랜드 ‘프레미아42’에서 국제 기준인 ‘프리미엄 이코노미’로 변경한 데 이어 올해 7월부터는 ‘와이드 프리미엄’으로 이름을 바꾸며 차별화 전략을 강화했다.
대한항공, 비즈니스급 프이코 선봬
국내 1위 사업자 대한항공이 내놓은 ‘프리미엄석’은 프리미엄 이코노미 진화의 결정판으로 불린다. 기존 이코노미석보다 넓은 39~41인치의 좌석 간격과 19.5인치 좌석 너비, 최대 130도 등받이 각도 조절 등으로 비즈니스석(프레스티지석) 수준의 편안함을 갖췄다. 좌석마다 헤드레스트와 프라이버시 윙을 설치해 옆 승객과 시선 간섭을 최소화했다.
대한항공은 프리미엄석을 보잉 777-300ER 11대에 적용하기 위해 기내 전체 리뉴얼을 진행 중이다. 좌석은 총 40석으로 2-4-2 배열을 갖췄으며, 기내 엔터테인먼트 화면은 15.6인치 4K로 업그레이드됐다. 또한 비즈니스석과 동일한 수준의 기내식, 주류, 음료를 제공하고 전용 체크인 카운터와 수하물 우선 처리 서비스도 지원한다. 가격은 기존 이코노미석 대비 약 110% 수준으로 책정돼 장거리 노선에서 ‘중간 수요층’을 공략한다. 대한항공은 오는 17일 인천에서 출발하는 싱가포르편부터 프리미엄석이 설치된 항공기를 투입할 예정이다. 일부 날짜 예약 건은 완판된 것으로 알려졌다.
LCC·외항사도 프이코 경쟁 치열
이밖에 다른 국내 LCC들도 프리미엄 이코노미 확대에 적극적이다. 제주항공은 ‘비즈니스 라이트’를 운영하고 있고 진에어는 ‘지니 비즈’를, 티웨이항공은 ‘슈퍼 프리미엄 존’을 도입했다.
업계 관계자는 “프리미엄 이코노미는 일반석보다 편안하지만, 비즈니스석보다는 저렴해 가격 대비 만족도가 높은 편”이라며 “좌석 단위당 수익성도 높아 향후 도입 항공사와 노선은 계속 확대될 것”이라고 전망했다.
해외 항공사들도 같은 흐름이다. 델타항공은 ‘프리미엄 셀렉트’, 에어프랑스는 ‘프리미엄 에코’, KLM은 ‘프리미엄 컴포트’를 운영 중이다. 루프트한자, 싱가포르항공 등 주요 항공사도 장거리 노선에서 확대하고 있다. 델타항공의 프리미엄 이코노미 매출은 올해 상반기 전년 대비 6% 증가했으며, 2027년에는 이코노미석 매출을 넘어설 것이라는 전망도 나왔다.
기존 이코노미석 좌석은 줄어 ‘논란’
다만 최근 대한항공이 프리미엄석을 도입하면서 기존 이코노미석 크기가 약 1인치 줄어들어 논란이 일었다. 일부 탑승객들과 소비자단체 반발에 이어 주병기 공정거래위원장 후보자도 청문회에서 언급하면서 논란이 커졌다. 이에 대한항공은 7일 프리미엄석을 도입하는 항공기를 대상으로 진행 중이던 이코노미석 좌석 배열 변경 계획을 철회한다고 밝혔다. 이미 개조를 마친 1대(싱가포르 노선)를 제외한 나머지 10대에 대해 기존 이코노미석 크기를 유지하기로 했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
