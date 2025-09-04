추경호 ‘원내대표실 2시간’ 캔다… 함께 있던 의원들 소환 방침

내란특검, 계엄해제 방해 의혹 관련

의총 장소 변경 과정 등 규명에 집중

당시 대표실에 있다가 투표 참여한

김용태 핵심 참고인으로 조사 할 듯

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 4일 국회에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. 추 의원은 계엄 사전 인지 의혹에 대해 “소설이나 억측”이라고 반박하며 비상계엄 당일 원내대응상황 사실관계를 설명했다. 연합뉴스

내란 특검이 12·3 비상계엄 해제 방해 의혹과 관련해 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 계엄 선포 직후 원내대표실에 머물렀던 약 2시간의 행적에 집중하고 있다. 특검은 추 의원과 함께 원내대표실에 있었던 의원들을 불러 의원총회 장소가 국회에서 당사로 바뀐 점 등 당시 이뤄진 의사결정 경위를 규명한다는 계획이다. 특히 원내대표실에 있다가 본회의장으로 이동해 계엄해제 표결에 참여했던 김용태 의원이 핵심 참고인으로 떠올랐다.



다만 특검이 국민의힘 의원들의 조사 협조를 받아낼 수 있을지가 관건이다. 추 의원은 의총 장소 변경에 계엄 해제를 방해하려는 의도가 없었다고 주장한다.



4일 국민일보 취재를 종합하면 지난해 12월 3일 추 의원은 오후 11시47분 국회 원내대표실로 들어간 뒤 이튿날 오전 2시5분까지 머물렀다. 그사이 추 의원은 의총 장소를 국회에서 당사로 변경했고(0시3분), 우원식 국회의장에게 계엄 해제요구 결의안 표결 시간을 늦춰 달라는 취지의 통화를 두 차례(0시30분 전후) 했다. 표결은 오전 1시에 이뤄졌으나 추 의원은 원내대표실 밖으로 나오지 않았다.



특검은 원내대표실에서 이뤄진 의사결정 과정에 계엄 해제를 방해하려는 의도가 있었는지 의심한다. 당시 원내대표실에 있었던 의원들을 중요 참고인으로 보고 소환할 계획이다. 당시 원내대표실에는 김상훈·김용태·김희정·이종욱·임이자·신동욱·정희용·조지연 의원 등이 있었다.



특검은 이 중에서도 김용태 의원을 핵심 참고인으로 보고 있다. 원내대표실 내부 상황을 알고 있던 상황에서 본회의장으로 이동해 계엄해제 투표에 참여한 만큼 결정적 진술을 할 수 있다고 보기 때문이다.



신동욱 의원은 김용태 의원과 함께 본회의장에 갔으나 표결에 참여하지 않았다. 특검은 신 의원 표결 불참 이유 등도 살펴볼 전망이다. 또 한동훈 당시 국민의힘 대표와 함께 있다가 추 의원이 있는 원내대표실로 이동한 김희정·임이자 의원에 대한 조사도 진행될 것으로 보인다.



추 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 의혹을 전면 부인했다. 추 의원은 “국회 출입 전면통제로 의원들이 국회 안으로 진입할 수 없으니 할 수 없이 의총 장소를 국회에서 당사로 변경하는 문자를 보낸 것”이라고 말했다.



추 의원과 주요 참고인에 대한 소환 시점은 압수수색으로 확보한 압수물 분석 이후가 될 전망이다. 특검은 지난 2일 추 의원 자택과 사무실 등을 압수수색한 데 이어 이날 국민의힘과의 협의를 거쳐 임의제출 형식으로 원내대표실과 원내행정국에 대한 압수수색을 진행했다.



다만 국민의힘 의원들이 특검 조사에 비협조적인 상황이다. 특검은 그간 여러 차례 국민의힘 의원들에게 조사 협조를 요청했으나 조경태·김예지 의원 외에는 응하지 않았다. 특검은 이날 한 전 대표의 소환조사 필요성을 언급했다. 박지영 특검보는 “특검에 와서 관련된 얘기를 해주면 누구보다 많은 도움이 될 것”이라고 밝혔다.



양한주 정우진 신지호 기자 1week@kmib.co.kr



