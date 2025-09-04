핵개발로 멀어졌던 북·중… ‘형제국가’로 다시 손잡는다

‘김정은 체제’서 냉각·해빙기 반복

6년 만에 정상 만남… 극진한 예우

관계 복원 알리는 상징적 장면 돼

김정은(앞줄 오른쪽) 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 지난 3일 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식을 지켜보며 대화를 나누고 있다. 조선중앙통신은 김 위원장의 열병식 참석 내용을 4일 주요 뉴스로 보도했다. 연합뉴스

중국 전승절 80주년 기념식은 ‘김정은 체제’에서 멀어졌던 북·중이 형제국가 관계를 복원하는 단초가 됐다는 평가다. 약 6년 만에 양국 정상의 만남이 이뤄지면서 경제·안보 협력 강화의 기류가 읽힌다. 김정은 북한 국무위원장은 정상국가 이미지와 동시에 비서방 반미 연대의 플레이어로 각인했다. 시진핑 중국 국가주석 역시 김 위원장의 등장으로 전승절에 대한 국제적 주목도를 높이고, 대북 영향력을 복구할 기회를 얻게 됐다는 평가다.



지난 3일부터 시작된 전승절 행사에서 김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 버금가는 극진한 예우를 받았다. 김 위원장과 시 주석은 열병식과 리셉션 행사 내내 동행하며 그동안 다소 후퇴했던 북·중 관계의 새 시작을 대외에 알렸다.



올해 수교 76주년을 맞는 북한과 중국은 냉각기와 해빙기를 반복해서 겪었다. 특히 김정은 시대에 접어든 후 2012년부터는 관계 소원이 두드러졌다. 김 위원장은 집권 초부터 체제 안정화를 위해 핵·미사일 개발에 열을 올렸다. 국제사회에서 평화의 중재자로 자리매김하려던 중국으로서는 불편할 수밖에 없었다. 시 주석은 결국 김 위원장과 거리 두기를 택했다. 2017년 유엔 안전보장이사회의 새 대북 제재안이 통과되자 환영의 뜻을 밝히기도 했다.



냉랭하던 북·중 관계는 2018년 3월 김 위원장이 중국을 방문하면서 복원되나 싶었지만 2022년 우크라이나 전쟁이 발발하며 난관에 봉착했다. 서방 진영과의 무역 확대를 추진하려던 중국은 러시아와 전략적 거리를 뒀지만 북한은 거꾸로 밀착을 심화했다. 북·러가 가까워질수록 북·중은 멀어졌다. 지난해 5월 한·중·일 정상회의 공동성명에서 한반도 비핵화가 언급되자 북한은 “내정간섭”이라며 반발했다. 그해 7월 27일 북한 전승절 행사에는 주북 중국대사가 불참했다.



양국의 경제 협력도 다소 축소됐다. 2019년 약 28억 달러였던 북·중 교역액은 2023년 코로나19 봉쇄 해제 후에도 약 23억 달러 선까지 회복하는 데 그쳤다.



북·중 관계는 이번 전승절을 계기로 다시 우호 분위기에 접어드는 모양새다. 북한은 러시아와 전략적 동반자 관계를 유지하면서도 중국과 경제·안보 협력 강화를 모색할 것으로 관측된다. 우크라이나 전쟁 종식 국면을 대비한 외교 전략이다. 북한은 최근 러시아와 교역을 늘려왔지만 여전히 중국 의존도가 절대적이다. 전쟁 종식 후에는 북·러 경제 협력의 동력을 잃을 수 있다. 최근 김 위원장이 공을 들여 개장한 원산갈마해안관광지구 관광 활성화 역시 중국의 도움이 필요하다.



김 위원장이 중국 주도의 다자 기구에 참여함으로써 경제 협력의 범위가 확대될 수 있다는 전망도 있다. 이번 전승절은 김 위원장의 첫 다자외교 데뷔 무대였다. 김 위원장이 외교적 보폭을 넓혀 상하이협력기구(SCO), 브릭스(BRICS) 등에 가입할 가능성도 제기된다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



