원민경 “피해호소인 호칭 부적절… 피해자는 피해자”
여가부 장관 청문회서 박원순 논란
“박정훈 대령 긴급구제 기각해 죄송”
원민경 여성가족부 장관 후보자가 박원순 전 서울시장 성추행 사건 당시 더불어민주당이 피해자를 ‘피해호소인’으로 지칭한 것과 관련해 “적절하지 않다”고 3일 밝혔다.
원 후보자는 이날 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 한지아 국민의힘 의원의 관련 질의에 “피해자를 다른 용어로 호칭하는 것은 적절하지 않다고 생각한다”고 답했다. 원 후보자는 2020년 박 전 시장 성추행 사건 당시 민주당 윤리심판위원이었다.
원 후보자는 또 “민주당 윤리규정에 ‘피해호소인’ 용어가 담겨 있다”는 지적에 대해서도 “규정에 대해 다시 한번 살펴볼 필요가 있다. 검토가 더 필요하다”는 의견을 냈다.
이에 대해 민주당 측에서 “정당의 일에 국무위원(여가부 장관 후보자)이 개입하는 건 부적절하다”는 비판이 제기되자 원 후보자는 “정당민주주의에 의해 민주당이 논의해 결정해야 할 부분”이라며 “적절치 않은 발언이었다”고 자세를 낮췄다.
원 후보자는 2023년 국가인권위원회 군인권보호위원회 위원 시절 채해병 순직 사건을 수사했던 박정훈 대령에 대한 긴급구제 신청에 기각 의견을 낸 데 대해선 “박 대령과 (채 해병) 유족들께 너무나 죄송하게 생각하는 부분”이라고 말했다. 앞서 군인권센터는 박 대령이 인권침해를 받고 있다며 인권위에 긴급구제 조치를 냈다. 이에 대해 인권위 군인권보호위는 원 후보자를 포함한 위원 3인의 만장일치로 기각했다.
원 후보자는 이재명 대통령이 윤미향 전 의원을 광복절에 사면한 것이 적절했느냐는 질의에 “대통령의 헌법적 권한이라 여기서 말하긴 어렵다”고 말을 아꼈다. 다만 시민단체에 지급되는 보조금의 관리·감독을 철저히 하겠다고 강조했다.
원 후보자의 청문회는 여야 합의 불발로 증인과 참고인 없이 진행됐다. 조은희 국민의힘 의원은 윤 전 의원 등을 부르지 못한 채 청문회를 진행한 데 대해 “후보자의 검증 기능을 상실한 맹탕 청문회”라고 비판했다. 이에 채현일 민주당 의원은 “윤 전 의원의 경우 후보자 검증과는 상관없다. 대통령 사면, 보조금 횡령 등이 궁금하면 후보자에게 질문하면 된다”고 주장했다.
김영선 기자
