[단독] 서울대병원, 국내 첫 ‘PA간호사’ 공식 기구화 한다

‘의료지원팀’병원조직으로 인정

정부도 월말쯤 PA시행규칙 마련

업무범위와 교육·평가 주체 쟁점

의료파업때 전공의 빈자리 지켜

연합뉴스

서울대병원이 최초로 ‘진료지원(PA) 간호사’ 조직을 정식 기구화한다. 처방과 시술 등 의사를 대신해 일부 의료 행위를 하는 PA 간호사의 병원 내 지위를 공식화하는 것이다. 정부도 이르면 이달 말 PA 업무 범위 등을 명시한 시행규칙을 마련할 예정이다.



3일 의료계에 따르면 서울대병원은 이달 열리는 정기이사회에서 ‘진료지원 인력 시범사업팀’을 ‘진료지원팀’으로 정식 기구화하는 내용의 직제 규정 안건을 상정·처리할 예정이다. 현재 서울대병원의 PA 간호사는 본원(1팀), 어린이병원(2팀), 처치 담당(3팀)으로 나뉘어 시범사업 형태로 운용되고 있다. 이를 외과와 소아청소년과 등 8개 진료 과목별 팀으로 구성된 ‘진료지원팀’으로 재편하는 것이다. 병원 내 PA 인력을 공식화하는 것은 지난 6월 간호법 개정안 시행 이후 처음이다.



서울대병원 관계자는 “전공의 복귀 기일을 시점으로 해서 임시기구로 운영하던 진료지원 조직을 ‘진료지원팀’이라는 이름으로 정식 직제화를 추진하고 있다”며 “전공의 복귀와 병원 진료량 회복에 맞춰 인력 조정이 이뤄질 것”이라고 말했다.



PA 간호사는 지난해 2월 의대 증원에 반발해 의료 현장을 이탈한 전공의들의 빈자리를 묵묵히 지켜왔다. 본래 피부 봉합, 말초동맥관 삽입 등과 같은 의료 행위는 의사 고유의 업무이지만, 인력난을 겪는 의료 현장에선 의사를 대신할 수 있는 PA 간호사를 활용해 왔다. 이들은 지난 6월 국회를 통과한 간호법 개정안에 진료지원 업무가 명시되면서 뒤늦게 법적 지위를 얻었지만, 구체적인 업무 범위 등을 담는 시행규칙 발표가 늦어지면서 여전히 불안정한 신분에 놓여 있다.



더구나 지난 1일 전공의가 복귀하면서 각 병원의 PA 간호사는 인력 재배치 1순위로 거론되고 있다. 전공의들이 복귀했지만 지난 5월 시행된 ‘전공의 근무시간 단축 시범사업’에 따라 내·외과, 산부인과 등의 전공의는 근로시간이 주당 8시간씩 줄어든다. 이를 대신할 PA 인력은 기존 부서에 남겠지만, 병원 진료량이 회복되면 병동 간호로 밀려나는 PA 간호사가 생길 수 있다.



간호법 시행령 시행규칙 발표가 이달 말로 예상되면서 그전까지 전공의와 PA 간호사 간 업무 조정은 난항을 겪을 전망이다. 복지부는 PA 간호사가 맡을 수 있는 의료 행위를 시술·처치·수술 지원 등 7개 분류 43개로 조정하는 안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 다만 PA 간호사를 교육할 전문기관 설정은 주요 쟁점으로 남아 있다. 대한간호협회는 의료기관별 교육 편차를 줄이려면 협회가 교육·평가를 맡아 자격증화해야 한다고 주장하지만, 의사 측은 진료 과목별로 술기가 다르기 때문에 PA 간호사 교육은 다학제 접근이 필요하다는 입장이다. 정의석 강북삼성병원 흉부외과 교수는 “PA 간호사는 앞으로 의료 인프라의 새로운 축을 맡게 된다. 특정 직역에 한정하지 않고 의사, 간호사, 의료기사 등이 함께 가는 교육 체계를 마련해야 할 것”이라고 말했다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



