“한판만 더” 용돈 탈탈… 오기에 옷 젖는 ‘탕진잼’

지난달 30일 오후 5시쯤에 찾은 서울 송파구 방이동 먹자골목의 한 인형뽑기방. 부모와 함께 온 아이부터 커플, 친구, 배달노동자까지 약 20명의 사람들이 인형뽑기 앞에 서 있었다. 집게가 아쉽게 인형을 스칠 때면 곳곳에선 탄식이 터져 나왔는데, 그중 한 여성은 기계의 스틱을 마구 흔들고 있었다. 제한 시간 약 15초 동안 집게를 흔들어 결국엔 인형을 툭 쳐서 떨어뜨리게 만드는, 이른바 ‘회오리 방법’이었다.
이곳에서 약 50m 떨어진 또다른 인형뽑기방 역시 사람들로 북적였다. 앞선 인형뽑기방에서 실패를 맛보고 이곳으로 발길을 옮긴 익숙한 옷차림의 시민도 여럿이었다. 직장인 구모(34)씨는 “3분 만에 1만1000원을 썼다. 실패할 때마다 다음 번엔 성공할 것 같은 느낌이 든다. 한 판에 1000원밖에 안 해서 가볍게 생각했는데, 정신 차리고 보니 허탈하고 속은 것 같다”고 말했다.
최근 들어 인형뽑기방이 다시 인기를 얻고 있다. 적은 돈으로 큰 성취감을 느낄 수 있다는 점에 SNS에 결과물을 자랑하는 MZ세대 특유의 특성까지 더해지며 뽑기방은 ‘도파민 중독’을 부채질하는 오락 공간으로 자리 잡았다.
프리랜서 이모(32)씨 역시 최근 인형뽑기방을 방문하는 횟수가 부쩍 늘었다고 했다. 이날도 친구를 만나기 위해 방이동 먹자골목을 찾은 이씨는 뽑기에 성공한 토끼 인형을 사진으로 남기고 있었다. SNS에 올리기 위해서였다. 그는 “예전에는 약속시간을 기다리면서 올리브영을 한 바퀴 돌았는데, 지금은 인형뽑기를 한다”고 말했다.
인형뽑기 열풍은 데이터로도 입증된다. 행정안전부 지방행정 인허가 데이터에 따르면 올해 1~7월 전국적으로 새로 문을 연 인형뽑기방·오락실 등 ‘청소년게임제공업’ 업장은 총 828곳에 달한다. 지난해 같은 기간(330곳)에 비해 약 2.5배나 증가한 수치다.
온라인에서는 인형뽑기가 언급되는 횟수도 가파르게 증가하고 있다. 빅데이터 분석 업체 썸트렌드에 따르면 지난해 1월 7010건이던 ‘인형뽑기’ 언급량은 꾸준히 늘어 지난달엔 2만2311건을 기록했다.
인형뽑기가 인기를 끄는 것은 뽑기방이 ‘가성비 좋은 도파민’을 상징하는 장소로 여겨지기 때문이다. 문제는 이에 따른 부작용을 호소하는 이가 늘고 있다는 점이다. 직장인 A씨는 며칠 전 자신이 ‘인형뽑기 중독’에 빠졌다는 사실을 자각했다. 인형을 뽑다 카드 한도가 초과됐다는 메시지를 본 것이 계기였다. 그는 “카드사 앱을 확인하니 8월 한 달간 회사 앞 XX오락실에서 86만3000원, OO뽑기방에서 10만3000원을 썼다. 이외에 방문했던 곳까지 합치면 인형뽑기에 쓴 돈이 100만원을 훌쩍 넘겼다”고 말했다.
유튜브 영상 보며 뽑기 꿀팁 찾기
A씨가 이렇게 된 것은 1년 전쯤부터다. 그즈음 그는 회사 맞은편에 있는 뽑기방을 찾았다. A씨는 “처음엔 한 판에 500원이니까 싸다고 생각해 아무 생각 없이 시작했다”고 했다. 하지만 네다섯 번 실패하면 ‘다음엔 뽑히겠지’라는 생각에 도전을 반복했다. 인형이 잘 뽑힐 때는 그 즐거움을 또 맛보고 싶다는 생각이 들었다. 위기감을 느낀 뒤 뽑기방 방문이 줄었느냐는 질문에 그는 “오늘도 다녀왔다”고 답했다.
서울 송파구에 사는 강모(34)씨는 올해 2월부터 인형뽑기에 빠졌다고 했다. 야구를 보러 잠실에 갔다가 경기 전 시간이 남아 들어간 뽑기방에서 처음 ‘손맛’을 느꼈다. 그는 “잠자리에 들 때면 못 뽑은 인형이 생각나곤 한다. 유튜브 쇼츠로 계속 인형뽑기 영상을 찾아볼 때도 있다. 그럴 때면 스스로 중독이 아닐까 생각하게 된다”고 털어놨다.
전문가들은 인형뽑기가 도박의 속성을 지닌다고 지적한다. 김영호 을지대 사회복지학과 교수는 “일반적으로 사행성 게임 혹은 도박을 정의하는 기준은 불확실성에 돈이나 가치 있는 것을 거느냐는 점”이라며 “인형뽑기는 예측 불가능한 상황에서 간헐적으로 보상이 주어지기 때문에 도박처럼 반복 행동을 유발한다”고 설명했다. 실제로 법원도 2018년 인형뽑기를 ‘인형’이라는 재물을 걸고 하는 게임으로 운영자에 따라 뽑기 확률이 달라질 수 있는 만큼 도박의 속성인 사행성이 있다고 판단한 바 있다.
습관적 강박성이 중독으로 이어져
이처럼 사행성을 띤 인형뽑기는 자연스럽게 중독 문제로 이어질 수 있다. 중독 심리에서 가장 중요한 두 요소는 ‘충동성’과 ‘강박성’이다. 충동성은 순간적으로 어떤 행동을 하고 싶은 마음을, 강박성은 어떤 일을 습관적으로 하게 됐음을 의미한다. 쉽게 말하자면 인형뽑기를 하지 않으면 하루를 제대로 보낸 것 같지 않은 느낌을 받는 것, 이것이 바로 인형뽑기가 지닌 강박성이다.
인형뽑기 중독 문제를 거론할 때 자주 언급되는 것은 청소년이다. 10대는 인형뽑기가 선사하는 충동성과 강박성의 자극에 쉽게 휘둘릴 수 있다. 전문가들은 10대를 상대로 인형뽑기의 위험성을 알리는 것만으로는 문제를 해결할 수 없다고 말한다. 뽑기방 업자들이 고객들에게 각 기계가 가진 일반적인 ‘당첨 확률’을 공지하는 것이 현실적 해법이라는 목소리도 적지 않다.
김 교수는 “양육이란 무조건 제한하거나 금지하는 게 아니라 아이가 하고 싶어 하는 행동과 ‘건강한 행동’이 균형을 이루도록 조율하는 과정”이라며 “부모들은 아이와 충분히 소통하며 건강한 습관을 가질 수 있도록 지도해야 한다”고 강조했다.
글·사진=백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지