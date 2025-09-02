시사 전체기사

[포토] 추락한 택배 트럭

2025-09-02
택배 배송 트럭이 2일 서울 성북구 보문2교 인근 교차로에서 택시와 충돌해 3m 높이의 다리 아래로 추락해 있다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.

연합뉴스

