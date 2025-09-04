‘웹브라우저=크롬’ 깨질까… 퍼플렉시티·챗GPT, AI로 도전장
인공지능 비서(AI 에이전트) 시대가 빠르게 다가오면서 ‘AI 브라우저’ 시장이 글로벌 빅테크 기업들의 새로운 전장으로 급부상하고 있다. 이제는 웹브라우저가 단순한 검색 도구를 넘어 사용자의 일상을 보조하는 AI 에이전트 기술의 구현 도구로 자리잡고 있기 때문이다. AI 브라우저는 빅테크 기업에겐 가장 중요한 자산인 ‘대규모 데이터’를 끊임없이 확보할 수 있는 황금 통로이기도 하다. 이를 통해 AI 모델의 학습과 성능 개선이 가능하다.
현재 웹브라우저 시장의 압도적 1위는 구글 크롬이다. 3일 시장조사업체 스탯카운터에 따르면 현재 구글 크롬은 전 세계 웹브라우저 시장의 69.23%를 차지하고 있다. 이는 크롬 출시 이래 가장 높은 점유율 기록이다. 2위인 애플 사파리(14.98%)를 제외하고는 마이크로소프트(MS) 엣지(5.03%), 모질라 파이어폭스(2.26%), 삼성 인터넷(1.97%) 모두 시장 점유율이 한 자리대에 그친다.
이에 빅테크 기업들은 첨단 AI 브라우저 개발를 통해 ‘웹브라우저=크롬’이라는 공식 깨기에 도전하고 있다. 미국의 AI 기반 검색 엔진 업체 퍼플렉시티는 지난 7월 AI 웹브라우저 ‘코멧(Comet)’을 공식 출시했다. 지난달에는 코멧의 구독형 모델 코멧 플러스도 공개했다. 월 5달러를 내고 참여 언론사들이 선별한 콘텐츠를 이용할 수 있는 고급 모델이다. 퍼플렉시티는 최근 구글의 크롬 브라우저를 345억 달러(약 47조8000억원)에 인수하겠다는 과감한 제안을 던지기도 했다. 업계 1위 구글의 대항마로 거듭나겠다는 강한 의지를 드러낸 것이다.
챗GPT 개발사 오픈AI 역시 자체 AI 브라우저 ‘아우라(Aura)’를 테스트 중이다. 로이터통신에 따르면 해당 AI 브라우저는 챗GPT 같은 상호 대화 방식으로 AI가 필요한 정보를 실시간으로 보여주고 처리하는 방식으로 운영될 것으로 전해졌다. 예약이나 양식 작성 등의 작업도 채팅을 통해 처리가 가능하다. 아우라는 퍼플렉시티의 코멧과 유사한 형태일 것으로 업계는 예상한다. 첫 출시 플랫폼으로는 애플의 맥OS가 유력한 것으로 알려졌다.
MS는 최근 엣지에 생성형 AI ‘코파일럿 모드’를 적용했다. 채팅 대화 또는 음성 명령으로 여러 탭의 정보를 동시에 분석하고 예약·상품 비교·업무 관리 등을 수행할 수 있다. 1위 구글은 크롬에 ‘제미나이(Gemini)’ 연동 기능을 확장하고 있다.
국내 대표 검색 엔진 기업 네이버 역시 자사 브라우저 웨일을 중심으로 개인화 AI 비서 서비스를 연구개발 중이다. 지난 3월부터는 ‘AI 브리핑’을 통합검색 서비스에 도입했다. 해당 탭에서는 일반 검색 결과와 함께 이미지·영상 등 멀티미디어 자료를 요약 정보로 제공한다. 내년에는 AI 에이전트 기반의 신규 검색 서비스 ‘AI탭(가칭)’도 공개할 예정이다. AI가 사용자 대화 맥락을 이해하고 추론하는 과정을 통해 예약·구매·결제 등 다양한 기능을 통합 지원하는 것이 목표다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
